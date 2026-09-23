MASSIMO ASCOLTO - VALDARCHI: "Pellegrini deve ritrovare il ritmo partita" - PES: "Svilar è un fattore importante, porta punti"

La Roma approfitta della sosta per lavorare a Trigoria e recuperare al meglio alcuni elementi della rosa. Simone Valdarchi si concentra su Lorenzo Pellegrini: "Ha recuperato completamente dall'infortunio, ma deve ancora ritrovare il ritmo partita". Lorenzo Pes, invece, esalta il rendimento di Svilar: "È un fattore importante. Il portiere che porta punti è un aiuto in più".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Non mi aspettavo l’impatto di Balerdi, è una sorpresa positiva. È reattivo, molto pratico e non rischia quando non è il caso di farlo. Sulla fase difensiva è numericamente a posto, è un valore aggiunto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Quest’anno la Roma è stata costruita per competere per lo scudetto, ma nessuno lo dice per scaramanzia. L’Inter ha delle deficienze calcistiche che devono essere sistemate. La Roma è forte e brava, deve solo gestire le forze. Chi dice il contrario lo fa per scaramanzia. La Roma ha un organico forte, la partita di sabato ha confermato che sono tra le più forti. Juventus, Milan e Napoli non mi sembrano squadre che possano competere: sono troppo altalenanti. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Svilar è un fattore importante. Rispetto a diverse concorrenti, anche Inter e Como, la Roma può vantare un elemento che dà sicurezza alla difesa e a chi lo guarda. Il portiere che porta punti è un aiuto in più (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Buon compleanno a Pisilli ed in bocca al lupo per la Nazionale. Orgogliosa di avere ancora in rosa un giocatore come lui. L’attesa lo ha ripagato (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Ho qualche perplessità sulla funzionalità di Rodrigo Mora in questa squadra, spero di sbagliarmi (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Sono curioso di capire quando ed in che modo potrà tornare utile Pellegrini. Intanto arrivano conferme sull’interesse per Kvernadze (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm101.5)

Pellegrini ha recuperato completamente dall’infortunio, ma deve ancora ritrovare il ritmo partita. Il lavoro a Trigoria durante queste settimane servirà anche a migliorare la condizione del numero 7. La Roma, inoltre, preferirebbe che Molina e Dybala non partissero per l’ultima partita di Messi con l’Argentina (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che Pisilli sarebbe stato convocato in Nazionale maggiore se non ci fosse stato l’importante impegno dell’Under 21. Capisco anche la posizione della Roma su Dybala e Molina: due trasferte così lunghe a ridosso di Como-Roma rappresenterebbero un problema (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala in questo momento sta bene ed è sicuramente un titolare, ma non lo definirei imprescindibile. Soulé e Mora non hanno la stessa qualità della Joya, però non vanno sottovalutate le altre alternative della rosa. Nell’analisi vanno considerati anche l’età e la fragilità dell’argentino: quando è in condizione, comunque, garantisce un livello qualitativo superiore (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)