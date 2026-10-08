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Real Madrid, caos per Mourinho. Dalla Spagna: "Due calciatori sono venuti alle mani"

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di Fabio D'Ascanio
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Tempi per nulla semplici quelli che sta vivendo José Mourinho nella sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Oltre ai risultati, non propriamente positivi, ottenuti sul rettangolo di gioco, le difficoltà arrivano anche da delle forti tensioni all'interno dello spogliatoio. Come riportato dall'emittente radiofonica spagnola, l'ambiente in casa Real Madrid è sempre più "freddo". "L'atmosfera nello spogliatoio è ancora gelida come cinque mesi fa" affermano dalla Spagna. Non solo il caso Mbappé, con il video in bicicletta che non ha per nulla gradito Mourinho, secondo l'emittente due calciatori sarebbero addirittura arrivati a un confronto fisico.
I Blancos saranno ospiti della Roma allo stadio Olimpico il prossimo 14 ottobre, per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. Serata in cui José Mourinho ritroverà il popolo romanista.
(cadena.ser.com)
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