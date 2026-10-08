Real Madrid, caos per Mourinho. Dalla Spagna: "Due calciatori sono venuti alle mani"

Tempi per nulla semplici quelli che sta vivendo. Oltre ai risultati, non propriamente positivi, ottenuti sul rettangolo di gioco, le difficoltà arrivano anche da delle forti tensioni all'interno dello spogliatoio. Come riportato dall'emittente radiofonica spagnola, l'ambiente in casa Real Madrid è sempre più "freddo". "" affermano dalla Spagna. Non solo il caso Mbappé, con il video in bicicletta che non ha per nulla gradito Mourinho,