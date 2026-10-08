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Con una nota apparsa sui propri canali social, la Roma ha comunicato che Edoardo Morucci è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco il comunicato giallorosso. "AS Roma comunica che nella gio...
Il profilo di Endrick piace alla Roma, e lo sappiamo. Ma non è solamente l'unico club italiano sulle tracce dell'attaccante del Real Madrid. C'è anche il Milan e in Premier League guardano con molto i...
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