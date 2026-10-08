Messi, Castro è stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma. Subito dopo il match della nazionale argentina , l'ultimo di Leoè stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma.

"Messi ci aveva detto che dovevamo goderci la sua ultima partita, ma l'obiettivo era quello di vincere per rispetto dei tifosi presenti perché non esistono amichevoli. È questa l'essenza della nazionale".

Ha realizzato il momento che ha vissuto?

"Non lo realizzerò mai del tutto. Ho un paio di foto che ho guardato per tutta la notte e continuerò a farlo anche nei prossimi giorni. Mi sono goduto i giorni insieme a Messi e sono molto felice. Lui è uno del gruppo come tutti gli altri e vuole che lo trattiamo come chiunque altro. Una volta che lo conosci capisci che tipo di persona è".

È bello far parte della nazionale?

"Arrivare qui è il massimo. Voglio sempre esserci e dare il mio contributo, ma per farlo devo lavorare duro con la Roma. Rappresentare l'Argentina è un motivo d'orgoglio".