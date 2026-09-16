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TREVISANI: "Probabilmente Wesley recupererà" - ORSI: "L'Inter concede, la Roma deve approfittarne"

Massimo Ascolto
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 8:45
big massimo ascolto
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Archiviata ormai la partita contro il Torino, vinta 0-1 dai giallorossi, in casa Roma è tempo di pensare al big match contro l'Inter. Le attenzioni dell'etere romano sono interamente rivolte alla sfida ad alta quota. Riccardo Trevisani dà una notizia: "Questa mattina mi hanno detto che Wesley probabilmente recupererà". Fernando Orsi, invece, dice la sua sul match: "In questo momento l'Inter sta veramente bene, ma concede tanto in fase difensiva. La Roma può e deve approfittare di questo".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Centrocampista in più contro l'Inter? Per me una grande squadra non si adatta agli avversari, ma è sempre se stessa con la sua identità e il suo modo di giocare. Poi è chiaro che si possono fare altre valutazioni, mi rendo conto che affrontando i campioni d'Italia, la squadra che ha segnato di più. Magari ad esempio Pisilli trequartista dietro Dybala e Malen può essere una scelta su cui riflettere, una mossa per sorprendere l'Inter (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
La Roma parte favorita con l'Inter, è una delle rare volte. Lo è realmente grazie alla sua forza che ha in questo momento (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Si potrebbe sfruttare in questo momento il fatto che i centrocampisti stanno molto bene, perché non sfruttarlo al posto di uno tra Mora e Soulé che è il reparto che sta funzionando meno bene rispetto a tutto il resto (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)
La Roma è consolidata, assolutamente, nella formazione base. Può ruotare forse un difensore, forse un terzino, ma il resto è questa ed è una garanzia di arrivare alla sosta con un'identità e con questi due che davanti fanno la differenza. Senza discussione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
In questo momento l'Inter sta veramente bene, ma concede tanto in fase difensiva. La Roma può e deve approfittare di questo. Non è una partita da 0-0, penso che ci saranno tanti gol. La Roma è vero che non prende gol, difende uomo contro uomo, ma non ha trovato squadre dal potenziale offensivo straordinario (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)
Questa mattina mi hanno detto che Wesley probabilmente recupererà (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)  

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