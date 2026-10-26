CORSI: "Oggi Gasperini rappresenta la Roma" - TERRIACA: "Ora Soulé è più determinante di Dybala"

Per la Roma di Gian Piero Gasperini è già vigilia di campionato. Domani sera all'Olimpico arriva il Cagliari e i giallorossi vogliono continuare a viaggiare forte tornando al successo dopo il pareggio per 3-3 di Napoli. Nell'etere romano ci si concentra sull'intenso periodo per i capitolini. "Oggi Gasperini rappresenta la Roma" afferma Mario Corsi, sottolineando l'importanza fondamentale del tecnico nei meccanismi della squadra. Nicolas Terriaca, invece, si concentra sull'ottimo momento di forma di Soulé: "Ora è più determinante di Soulé"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Mi aspetto un minutaggio superiore per Castro nelle prossime partite anche se faccio fatica a pensare che Malen possa partire dalla panchina. Con il ritorno di Dybala mi aspetto una gestione dei minuti di Soulè. Mora ha bisogno di continuità ma non sarà semplice, o arrivano risposte importanti o difficilmente troverà spazio (PIERO TORRI, Mana Mana Sport 90.9)

Dybala sarà convocato, non credo partirà titolare (MARCO JURIC, Mana Mana Sport 90.9)

Ma si offenderà qualcuno se dico che, in questo momento, Gasperini è la Roma? Questa è una squadra che va sotto due volte, prima sul 2-0 e poi sul 3-2, ma non muore mai. Riesce sempre a riprenderla, lotta su ogni pallone e ha sviluppato un’identità fortissima. Non molla mai, ed è una cosa impressionante. Gasperini oggi rappresenta la Roma: è un allenatore che motiva tutti, dal magazziniere ai calciatori, e poi la squadra lo ripaga in campo dando tutto. Più passano le partite e più vedo un gruppo che si svuota per questa maglia, e questo mi rende felice (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Tutto confermato su Svilar: il recupero procede bene, sta facendo progressi e tornerà prima della sosta. Dybala? Se non rientra domani, lo farà a Udine. Non è ancora al meglio, ma il problema è comunque superato (RICCARDO TREVISANI, Mana Mana Sport 90.9)

Colpe e non colpe della Roma al Maradona. Sul gol di Anguissa non puoi fare nulla: c’è poco, anzi, niente da rimproverare, perché si tratta di una prodezza del giocatore. Su altri aspetti della partita, invece, ho visto alcuni giocatori sottotono. Ad esempio, non avevo mai visto Wesley così confusionario. Gli ingressi di Balerdi e Molina e la prestazione di Soulé hanno avuto un impatto forte e decisivo sulla partita (ANGELO MANGIANTE, Mana Mana Sport 90.9)

Ora fa impressione dirlo ma sembra più determinante Soulé che Dybala (NICOLAS TERRIACA, Retesport 104.2)

Per me la Roma ha sempre approcciato bene e si è sempre comportata bene in tutte le partite. Poi è ovvio che manchi qualcosa in rosa per far sì che non ci sia questo alibi delle assenze: ti mancherebbero molto meno Koné o Dybala se tu avessi delle riserve che possano dare respiro a chi gioca, anche perché per esempio De Roon per me ha fatto una bella partita (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

L'unico giocatore che mi ha deluso un po' per le scelte in campo è stato Wesley e anche in parte Pisilli. Gollini, che per me ha responsabilità sul primo e il terzo gol, però poi fa un miracolo sotto misura e anche l'uscita su De Bruyne che salva il risultato. È stata una partita piena di cose, dare voti negativi alla Roma non ha senso, puoi dare una leggera insufficienza a uno o due giocatori al massimo. Cristante ha fatto una gran bella partita (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Soulé è stato straordinario, insieme a Ndicka è quello che ha fatto più progressi dall'arrivo di Gasperini a Roma. Su Ndicka lo avevo visto l'anno scorso e ne sto avendo conferma quest'anno, su Soulé lo sto vedendo partita dopo partita, secondo me ha fatto due grandi partite: una con il Real e una con il Napoli. Secondo me si sta conquistando un posto non solo sfruttando l'assenza di Dybala ma anche di altri giocatori di qualità e si sostanza lì davanti, perché lui ha già fatto assist e gol e questo è molto importante (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)