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CASANO: "Non ti puoi permettere Greenwood per gli errori del passato" - FELICI: "Per Koné chiederei 70-80 milioni"

Massimo Ascolto
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 9:30
big massimo ascolto
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Nella serata di ieri è andato in scena un derby giallorosso nella sfida dei quarti di finale del Mondiale tra Francia e Marocco, con Manu Koné e Neil El Aynaoui entrambi titolari e protagonisti di un torneo ad alto livello. A prevalere sono stati i transalpini e la prestazione di Koné non è passata inosservata. Il classe 2001 resta un nome in uscita per fare cassa e nell'etere romano si ragiona sull'eventuale prezzo di mercato del francese che piace molto in Premier League: "Per Koné chiederei 70-80 milioni di euro" afferma Antonio Felici. Mentre Francesco Oddo Casano torna sul mancato arrivo di Greenwood: "Non te lo puoi permettere anche per gli errori del passato"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Tu oggi non ti puoi permettere Greenwood anche per gli errori che hai fatto in passato, perché non sei stato sostenibile. Se alla fine prendessimo Tresoldi significherebbe che in pochi anni, tra lui, Vaz e Dovbyk avremmo speso circa 100 milioni per attaccanti, che almeno ad oggi, non sono titolari (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)
Non dobbiamo mettere dei paletti troppo in alto, anche se dovessimo prendere Moreira è un’ala interessante, parlare di scudetto è complicato, squadre come Inter e Napoli sono avanti al momento (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)
Io sinceramente non sono tra quelli che, sfumato Greenwood, si mettono le mani nei capelli. Un buonissimo giocatore, ma se alla fine andrà al Fenerbahce un motivo ci sarà. Alla fine quando era stato accostato alla Lazio qualche anno fa, la notizia non ci destabilizzò più di tanto (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)
Per Koné, dopo le recenti prestazioni, e, soprattutto, dopo la gara disputata ieri sera contro il Marocco, inizio ad avere paura. Se continua così difficile che possa rimanere, e rimpiazzarlo non sarà per nulla facile (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)
Koné? Ieri ho visto un giocatore che recuperava qualsiasi pallone passasse per il centrocampo della Francia e dopo Mbappè e Dembelè è una delle prime maglie che Deschamps assegna. La Roma dovrà essere brava a respingere le offerte che sicuramente arriveranno per il francese nelle prossime settimane (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9)
Io in Koné ho sempre creduto e ora è cresciuto in maniera incredibile, si vedeva che doveva diventare un grande centrocampista. E poi non nella partita di ieri, ma in altre partite l'ho visto tentare ripetutamente il tiro da fuori, vuol dire che anche su quello sta lavorando. Io ho la paura fottuta che ce lo portino via. Se lo dovessi cedere in Inghilterra puoi chiedere 70-80 milioni (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)
Moreira, un difensore e un vice Malen? Penso che il piano sia quello e che lo rispetteranno. Non so in che tempi, perché a questo punto non ci vado più dietro e non mi interessano neanche, devono interessare a Gasperini, che eventualmente andrà in conferenza stampa e dirà che sono in ritardo, come l'anno scorso. Per ora voci sull'allenatore che ha fretta non le ho sentite (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

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