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Voglia di Champions. Dybala rinnova per un'altra stagione

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 7:10
dybala
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Un anno di Joya, un anno in più con i tocchi di classe dell'argentino. È finita come doveva finire: Paulo Dybala ha scelto la Roma, il matrimonio può continuare. Troppo forte il richiamo della Champions, conquistata proprio a Verona all'ultima giornata nel segno del trequartista. [...] Una Dybala-mania che prosegue sulle frequenze dell'Europa che conta e un "regalo" dei Friedkin a Gian Piero Gasperini che aveva sempre auspicato il lieto fine parlando chiaro a fine stagione: «Quando c'è la volontà di proseguire insieme, un accordo si trova … ». E dopo essere stato svincolato per appena 24 ore (il contratto scadeva il 30 giugno) Paulo e il suo entourage hanno definito l'accordo con il ds Tony D'Amico, con l'ultimo ok della proprietà, per un prolungamento di un'altra stagione con ingaggio in sostanza dimezzato: 3 milioni di parte fissa rispetto ai 6 dello stipendio precedente più i bonus legati alle presenze in campo (60.000 euro a partita circa) e agli obiettivi individuali e di squadra. Il rinnovo consentirà all'argentino di entrare nel futuro e diventare più di prima l'uomo simbolo della Roma nel 2027, anno delle celebrazioni del Centenario e della posa della prima pietra del nuovo stadio di Pietralata. [...] E il rinnovo in giallorosso ha inevitabilmente spento di colpo tutte le voci sul ritorno in Argentina della Joya, che si realizzerà magari più in là nel tempo (una possibilità concreta che sembrava stuzzicare nei mesi scorsi in particolare la compagna di Dybala...). Ma l'argentino ha preferito la continuità e i suoi affezionati compagni di squadra, avvisando della scelta proprio il Boca e gli altri club interessati.[...] E mentre una casella importante per la prossima stagione si riempie nel modo migliore, la Roma resta in attesa di definire anche il rinnovo di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, altri due uomini su cui Gasp ripone massima fiducia. Per l'esterno turco si lavora sui dettagli di un triennale da poco meno di 3 milioni a stagione, che sarà ammorbidito anche dal Decreto Crescita ancora in atto (che, di fatto, dimezzerà la spesa della Roma). Anche in questo caso l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore, al pari di quelli di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. I due senatori hanno il contratto in scadenza 2027, ma il prolungamento (fino al 2030) era già nei programmi. [...] Infine, Pellegrini: l'ex capitano vuole restare e Gasperini non ha dubbi sul suo futuro. Servirà un incontro con il suo entourage per trovare la quadra circa la durata e le cifre del nuovo contratto. Ma anche in questo caso si respira forte ottimismo. Lo stesso che filtrava sul fronte Dybala...
(Gasport)

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