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Un castro multiuso: non solo vice-Malen

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 8:32
Castro
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Aspettando gli esterni, Gasperini si gode Santiago Castro. Oggi il primo incontro tra i due e sarà subito a disposizione per la ripresa degli allenamenti. Ieri la prima giornata nella capitale (con lui anche la mogie Agustina Gonzalez) dopo il bagno di folla di martedì sera. Visite mediche, poi la firma sul contratto fino al 2031. Nel corso della giornata ufficialità e le prime parole ai canali ufficiali del club. Un "Torito" per la Roma, ma soprattutto un rinforzo per il pacchetto offensivo che nella passata stagione ha fatto penare il tecnico prima della svolta firmata da Malen. (...) L'anno scorso Bobby si è caricato la squadra sulle spalle, dal suo arrivo non ha saltato neanche una partita di campionato. Quattordici le reti in diciotto presenze, tutte da titolare. Dietro a lui, pero, il vuoto. Dovbyk e Ferguson nella seconda parte non si sono mai visti causa infortunio e nella prima non avevano lasciato il segno. Da febbraio in poi oltre a Malen era rimasto il solo Robinio Vaz, considerato troppo acerbo e autore di un solo gol (decisivo) contro il Lecce. Alla fine del campionato la Roma ha concluso con un bottino di 59 reti, li peggior risultato per Gasperini dalla stagione 17/18 (57 in quel caso). Gian Piero a Bergamo ha sempre avuto due punte da doppia cifra. Qualche esempio: Zapata e Muriel dall'annata 2019/2020 a quella 2021/2022 hanno segnato 92 gol in due, poi è stato il turno della coppia Lookman-Hojlund (23), Lookman-Scamacca (23) fino all'exploit del nigeriano insieme a Retegui che finirono l'anno con 40 (15 e 25 per l'azzurro). Malen non è più solo e questa è già una buona notizia per Gasperini che già a partire dalla sfida contro il Cardiff di sabato potrebbe provarli insieme. Il modulo preferito rimane sempre il 3-4-2-1, ma nel corso della carriera ha utilizzato anche il 3-4-1-2. E successo anche nella Capitale e il primo tempo col Milan (in quel caso Soulé alle spalle di Dybala e Donyell) per molti rimane la miglior prestazione stagionale. (...) L'arrivo di Castro non cambia di certo gli il lavoro di D'Amico che è impegnato per trovare due esterni d'attacco ma garantirà soluzioni in più in avanti e un po' di riposo a Malen quando si accenderà la spia della benzina. (...) Per un argentino che arriva, un altro rischia di salutare. Soulé rimane sul mercato e nei giorni scorsi è stato offerto al Milan che valuterà se affondare il colpo o lasciar perdere. La scintilla tra Matias e Gasp non è mai scoccata e in caso di una buona offerta andrà via, su di lui c'è anche il Sunderland. Castro, invece, giocherà sicuramente insieme a Dybala che ha rinnovato per un anno ed è certo di rimanere. Un tridente tutto albiceleste potrebbe non vedersi mai in campo, ma la Joya è pronta per gli assist al nuovo at-taccante. Ci sarà da divertirsi. Forse.
(Il Messaggero)

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