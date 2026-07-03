Tra dieci giorni il via al raduno. Wesley recupera

[...] Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 13 luglio la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini per dare ufficialmente il via alla nuova stagione, con Gasperini pronto ad accogliere il gruppo che non è stato impegnato nel Mondiale americano. Tra i primi a varcare i cancelli del Fulvio Bernardini ci sarà anche Wesley. La lesione muscolare che gli ha impedito di partecipare al Mondiale lo ha costretto a seguire un programma di recupero specifico, senza mai interrompere il lavoro. [...] I segnali sono incoraggianti. Wesley sta proseguendo il recupero secondo i programmi e punta a rimettersi completamente a disposizione di Gasperini nel giro di poche settimana.

(Corsport)