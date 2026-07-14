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«Totti? Sarà la società a dire che succederà»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:32
candela totti gasperini
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Non solo il mercato. Anche la questione relativa al ritorno di Francesco Totti è finita per ora in stand-by. leri Gasperini, che era stato a cena con l'ex capitano della Roma lo scorso marzo, ha spostato la responsabilità della scelta sui Friedkin: «Questa cosa riguarda lui e la proprietà. Il Centenario lo stanno organizzando, quindi sarà poi la società a dire cosa verrà fatto e cosa no».
Al momento Totti si trova a Las Vegas e non ha ricevuto nuovi segnali da parte della proprietà giallorossa. Di certo gode della fiducia di Gasp, che lo vorrebbe di nuovo a Trigoria.
(Gasport)

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