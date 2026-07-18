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Summerville o Nusa, ora si stringe

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 8:55
antonio nusa 1
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IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Ci siamo. Messo alle spalle il caso Celik non senza un minimo di sbigottimento (più per le modalità che per la perdita tecnica), adesso la Roma deve passare al contrattacco. Partendo dall'attacco, con Summerville e Nusa in primissima fila. [...]
Affari non molto più semplici per dinamiche e costi di quelli cui si accennava, ma tuttora in piedi. Summerville ha disputato un ottimo Mondiale, nonostante gli orange abbiano deluso le ap-settative. Lo stesso Nusa - classe 2004 - ha giocato tutte le sei partite della Norvegia nel torneo iridato, segnando anche un gol decisivo per il passaggio agli ottavi di finale. Logico che i due facciano gola a tanti. Le richieste delle rispettive società di appartenenza sono elevate, ma si lavora a oltranza per trovare un punto d'incontro. Per entrambi la quotazione si aggira intorno ai cinquanta milioni. La Roma dal canto suo sta provando a limare le pretese, attestando al momento le offerte su una decina di milioi n meno. La sensazione però è che non si tratti di muro contro muro: non c'è stata alcuna chiusura definitiva da parte dei possibili venditori. Sarà dunque su Summerville e Nusa che D'Amico proverà a stringere il cerchio. [...]
D'Amico sta monitorando diversi profili per entrambe le posizioni, ovviamente di peso economico differente fra loro. Moreira continua a piacere - e la cosa è reciproca visto il gradimento già espresso dal belga nei confronti dei giallorossi - ma lo Strasburgo spara altissimo sulla cifra necessaria a portarlo via dalla Ligue 1. In Francia scrivono che servirebbero addirittura 60 milioni, da queste parti si punta alla metà ed è chiaro che con queste premesse il matrimonio non s'ha da fare.
La proprietà del club francese è però la stessa del Chelsea, che i rumors inglesi segnalano interessato a Koné. Come Soulé, anche Manu può ancora uscire a fronte di offerte irrinunciabili, che però al momento non sono pervenute per nessuno dei due. L'esigenza di fare cassa non è venuta meno anche dopo il 30 giugno. [...]

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