Summerville l'ora del si

Ci siamo. Questione di ore, non di più. Anche se una risposta (positiva) per Summerville la Roma se l'aspettava già nella serata di ieri, alla fine, il responso all'ennesimo rilancio giallorosso è atteso in giornata. La distanza tra domanda e offerta ieri mattina era di 5-6 milioni, una forbice che avendo in tasca il sì del calciatore (che su Instagram ha già salutato i compagni: «Per sempre grato») non dovrebbe rappresentare un ostacolo proibitivo per chiudere i conti. Anche alla luce dell'ennesimo sforzo del club giallorosso che ha messo sul piatto 47 milioni più bonus. Ma il mercato è strano, insidioso e soprattutto il prendere tempo del West Ham induce a pensare che il club inglese stia aspettando un rilancio in extremis di un altro club (Aston Villa?) per alimentare un'asta. Se così fosse, la Roma si tirerebbe fuori. Proprio per questo motivo a Trigoria hanno chiesto una risposta entro oggi, rilanciando ulteriormente sull'offerta recapitata domenica sera. L'intento è chiaro: evitare lungaggini che possano rivelarsi poi un boomerang. [...]

Per il calciatore è pronto un contratto da circa 4 milioni, per il West Ham una somma (47 milioni più bonus) che si avvicina molto ai 53 richiesti inizialmente. Una valutazione elevata che però ha un suo perché. Ormai i 60 milioni con i quali Palestra è passato dall'Atalanta al Chelsea vengono considerati una sorta di parametro con il quale si confrontano un po' tutti i club. Così, se per un giovane certamente talentuoso come El Mala la Roma si è sentita chiedere dal Colonia 50 milioni, tanto vale spenderli per un profilo che il tecnico gradisce di più e che a livello internazionale ha più esperienza. Ecco così spiegato l'all-in per Summerville. Perché di all-in si tratta: finanziario e tecnico. [...]

La convinzione di Gian Piero, che verrebbe finalmente accontentato sul profilo dell'attaccante a sinistra di piede destro (an-che se nell'ultimo mondiale con l'Olanda ha giocato prevalentemente a destra, partendo in alcune gare addirittura dietro Dumfries), è quella di avere a che fare con un elemento di qualità, molto bravo negli assist ma che può tranquillamente raggiungere la doppia cifra a livello di gol. E in effetti, andando a guardare la carriera dell'olandese, se al West Ham ha segnato poco (8), con il Leeds, seppur in Championship ne aveva messi a referto addirittura 21 nell'annata della promozione in Premier League, conquistando così il premio di miglior giocatore del campionato nel 2023-24. Una peculiarità, la confidenza con la porta avversaria, che ha confermato anche nell'ultima kermesse negli Stati Uniti andando a segno in 2 gare su 4 contro Svezia e Giappone. L'uomo giusto al posto giusto e soprattutto nel momento giusto: questo è Summerville per Gasperini.

(Il Messaggero)