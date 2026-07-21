Summerville 50 Special. Friedkin ha alzato l'offerta Roma pronta ad abbracciarlo

Dan Friedkin ha detto si. L'investimento per Summerville non solo si può fare, ma si deve chiudere in fretta per dare una prima risposta ai malumori che iniziano a serpeggiare attorno al mercato della Roma. La sinergia totale tra proprietà, allenatore e direzione sportiva ha generato tutti i presupposti per l'affondo che a Trigoria considerano decisivo: dopo il "tentativo zero" da 40 milioni dei giorni scorsi, e una volta rifiutata la proposta da 43 più bonus, i giallorossi si sarebbero spinti, anche grazie alla promessa di premi non impossibili da garantire, a una cifra vicina ai 50: 47 più 3 legati al numero di presenze e alla prossima qualificazione in Europa. [...]

Gli inglesi, retrocessi in Championship, hanno chiesto fin dal primo giorno 53 milioni, ma la clausola rescissoria non è più formalmente attivabile. Gli Hammers sperano che il tempo (quello che la Roma non ha) diventi un alleato, tanto da prendersi la notte per l'ultima e decisiva riflessione. l'Aston Villa, nel frattempo, sta avanzando a fari spenti e potrebbe scatenare un'asta alla quale la Roma non parteciperebbe. Al Fulvio Bernardini non intendono rilanciare ancora e sperano di svegliarsi stamattina con un o lasci prendere sta la linea del ds.

Una cosa è certa: la Roma uno sforzo per avvicinarsi alle richieste lo ha fatto, adesso aspetta che anche il club di Londra possa scendere a compromessi. La disponiblità dell'ala si è rivelata decisiva. Sabato pomeriggio, in conferenza stampa, Gasperini aveva parlato di «ope-razione complessa» per i costi, riferendosi a dei parametri per gli ingaggi nell'ottica di una maggiore sostenibilirà economico-finanziaria. In seguito a quelle parole, l'entourage del calciatore ha riallacciato i contatti con la Roma, manifestando la propria disponibilità ad abbassare le pretese; non è sembrato un passaggio casuale, bensì consequenziale. Summerville voleva 6 milioni netti a stagione, alla fine si è "accontentato" di 4. Con i premi potrebbe arrivare a 4,5, diventando il calciatore più pagato della Roma [...].

(corsport)