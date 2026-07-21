News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Summerville 50 Special. Friedkin ha alzato l'offerta Roma pronta ad abbracciarlo

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 8:18
Summerville-4
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dan Friedkin ha detto si. L'investimento per Summerville non solo si può fare, ma si deve chiudere in fretta per dare una prima risposta ai malumori che iniziano a serpeggiare attorno al mercato della Roma. La sinergia totale tra proprietà, allenatore e direzione sportiva ha generato tutti i presupposti per l'affondo che a Trigoria considerano decisivo: dopo il "tentativo zero" da 40 milioni dei giorni scorsi, e una volta rifiutata la proposta da 43 più bonus, i giallorossi si sarebbero spinti, anche grazie alla promessa di premi non impossibili da garantire, a una cifra vicina ai 50: 47 più 3 legati al numero di presenze e alla prossima qualificazione in Europa. [...]
Gli inglesi, retrocessi in Championship, hanno chiesto fin dal primo giorno 53 milioni, ma la clausola rescissoria non è più formalmente attivabile. Gli Hammers sperano che il tempo (quello che la Roma non ha) diventi un alleato, tanto da prendersi la notte per l'ultima e decisiva riflessione. l'Aston Villa, nel frattempo, sta avanzando a fari spenti e potrebbe scatenare un'asta alla quale la Roma non parteciperebbe. Al Fulvio Bernardini non intendono rilanciare ancora e sperano di svegliarsi stamattina con un o lasci prendere sta la linea del ds.
Una cosa è certa: la Roma uno sforzo per avvicinarsi alle richieste lo ha fatto, adesso aspetta che anche il club di Londra possa scendere a compromessi. La disponiblità dell'ala si è rivelata decisiva. Sabato pomeriggio, in conferenza stampa, Gasperini aveva parlato di «ope-razione complessa» per i costi, riferendosi a dei parametri per gli ingaggi nell'ottica di una maggiore sostenibilirà economico-finanziaria. In seguito a quelle parole, l'entourage del calciatore ha riallacciato i contatti con la Roma, manifestando la propria disponibilità ad abbassare le pretese; non è sembrato un passaggio casuale, bensì consequenziale. Summerville voleva 6 milioni netti a stagione, alla fine si è "accontentato" di 4. Con i premi potrebbe arrivare a 4,5, diventando il calciatore più pagato della Roma [...].
(corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

crysencio summerville

Summerville, ecco l'uomo che mancava

lug 21, 9:32

Dopo un anno d'attesa, l'esterno sinistro di piede destro che tanto ha chiesto e voluto Gasperini sembra aver trovato un volto, quello di Summerville. A meno di novità dell'ultima ora, la prima casell...

summerville

Summerville finalmente è romanista

lug 21, 8:56

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Quel motore diesel abbinato da Gasperini al mercato della Roma non più tardi di tre giorni fa ha finalmente innestato il turbo. La tanto agognata accelerazione porterà già...

dovbyk 2

Genoa all'attacco, Dovbyk-Arokodare

lug 21, 8:48

Si continua a faticare a Moena esenza sconti per Colombo e compagni sotto gli occhi attenti dello staff di De Rossi ma anche dei tanti tifosi che hanno raggiunto la Fata delle Dolomiti per seguire da...

NOTIZIE POPOLARI
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma, attesa domani la risposta del West Ham per Summerville, proposta da circa 50 milioni di euro. Dall'Inghilterra: anche l'Aston Villa sull'olandese

lug 20, 11:00
cah Mbaye

Calciomercato Roma, spunta anche Mbaye: il PSG può aprire al prestito

lug 20, 9:52
IPA86297141

Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

lug 20, 19:08
120106056-1762250c-3948-4cc4-b628-74ed19b48da1

Calciomercato Roma, il Liverpool mette nel mirino Koné: è in cima alla lista

lug 20, 18:42
manu kone 1

Calciomercato Roma: proseguono i contatti tra il Manchester United e l'agente di Koné. Il giocatore vuole la Premier League

lug 20, 14:24
big massimo ascolto

ROSSOMANDO: "50 milioni per Summerville? Ormai i prezzi sono questi" - FELICI: "Gasperini ha cercato di trasmettere serenità"

lug 20, 16:00
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading