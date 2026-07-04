Sprint per i rinforzi, Gasp ha fretta. Il tecnico a Trigoria sabato prossimo

Tra una settimana Gian Piero Gasperini si presenterà a Roma, a 48 ore dal raduno. La sua speranza è quella di poter incrociare a Trigoria almeno un volto nuovo. I prossimi 7 giorni saranno decisivi per il mercato in entrata e il tecnico ora ha fretta di completare la squadra: spera che possano arrivare in particolare buone notizie da Marsiglia sul fronte Mason Greenwood (in queste ore è attesa l'offerta da 45 milioni bonus compresi) e che la Roma possa vincere alla fine la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. E si augura anche, l'allenatore, che a sinistra la casella dell'esterno alto sinistro (quotazioni di Kerim Alajbegovic in rialzo) possa essere riempita al più presto. (...) Gasp chiede di un'accelerazione. Pronto, se servirà, ad anticipare pure il suo ritorno a Roma in coincidenza con quello del vicepresidente Ryan. Le operazioni in vista non aspettano nessuno. (...)

(gasport)