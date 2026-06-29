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Soulé tentenna, la Roma si ferma

La penna degli Altri
di AlessandroLM
lunedì, 29 giugno 2026 alle 7:52
kone e soule trigoria 1
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Il vento d'Arabia soffia forte, ma non abbastanza da spostare Soulé che ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. L'AI Ahli continua il pressing senza però ancora aver presentato un'offerta ufficiale. (...) La richiesta è di 40 milioni, ma il club giallorosso sarebbe disposto ad accettarne anche 5 in meno. Il 10% inoltre andrà alla Juventus e anche per questo i bianconeri hanno provato a riaffacciarsi senza però approfondire più di tanto i discorsi. Matias avrebbe accettato volentieri la Germania ma né Borussia DortmundStoccarda hanno messo sul piatto i soldi richiesti. Il tempo, però, è tiranno e il 30 giugno è ormai arriva-to. Se Matias non accetterà l'Arabia Saudita la Roma rischia di concludere la prima parte di calciomercato con le sole cessioni di Sangaré, Saud, Baldazi, Romano oltre ai soldi incassati da IMG per i diritti Tv internazionali. In extremis potrebbero arrivare quelli dall'assicurazione per il caso Bove (10/15) mentre è ancora rimandato l'accordo col Basilea per i 6 milioni della querelle Calafiori. Nelle ultime 48 ore D'Amico proverà a cedere le seconde linee e qualche giovane. In uscita rimangono Mannini e Cherubini (piace a Torino e Frosinone) e proseguono i discorsi col PSV per Salah-Eddine che vorrebbe acquistare a titolo definitivo il terzino. Ma anche chiudere le trattative 'minori' è tutt'altro che semplice. Gli addii di Angeliño e Dovbyk sono rimandati. (...) Salvo stravolgimenti delle ultime ore la Roma, quindi, rimarrà lontana dai 50 milioni di plusvalenze che avrebbe dovuto registrare entro il 30 giugno. A novembre è previsto il verdetto della Uefa e la speranza del club giallorosso è quella di ricevere solamente una multa, magari più salata rispetto a quelle degli anni scorsi. Tra le possibili sanzioni anche la limitazione della lista Uefa. L'importante è non subire stangate come il Marsiglia che è a rischio esclusione dalle coppe e potrà operare sul mercato senza troppa libertà. Uno scenario che però a Trigoria ad oggi escludono. (...) I Friedkin, in primo luogo, hanno deciso di non svendere i propri gioielli, neanche quelli in vetrina come Soulé e Koné. La richiesta per l'argentino è sempre stata di 40 milioni, mentre per il francese circa una decina in più e il Mondiale rischia di far aumentare ancora di più il valore. Nel corso delle settimane le big inglesi hanno chiesto informazioni per Svilar (no secco anche alla Juventus) e per Wesley. Il Chelsea prima di virare su Palestra aveva bussato alla porta di Trigoria ricevendo addirittura un doppio rifiuto: sia dal club che dal calciatore. Stesso discorso per Pisilli e Ndicka entrambi ritenuti incedibili per il momento. La Roma ha scelto di non farsi 'strozzare' dalle altre squadre europee a meno che in queste ultime 48 ore arrivino offerte davvero irrinunciabili. Difficile, forse impossibile.
(Il Messaggero)

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