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Soulé sempre verso l'addio

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 06 luglio 2026 alle 7:43
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - I piani, anche con l'arrivo di luglio, non sono cambiati: Soulé resta sul mercato. L'argentino, individuato come possibile sacrificio entro il 30 giugno, potrebbe comunque non indossare più la maglia della Roma. Gasperini infatti, nei colloqui con la dirigenza, ha chiesto - oltre al rinnovo di Dybala e Pellegrini - due nuovi esterni offensivi. Lo spazio per l'ex Juventus sarebbe quindi ridotto all'osso con i nuovi arrivi. Con Greenwood che resta l'obiettivo primario (seppur difficile per concorrenza e costi elevati) e con la presa di coscienza del sondaggio con il Chelsea per un eventuale prestito di Garnacho (per ora è arrivato un no). In particolare a non convincere pienamente lo staff sono alcune caratteristiche del classe 2003, abituato ad entrare poco dentro al campo e a puntare poco la porta. Ed è proprio per questa peculiarità e per la prolificità che Gasp ritiene l'attaccante del Marsiglia il profilo ideale. Soulé, che si presenterà regolarmente a Trigoria per il raduno del 13 luglio, non vorrebbe lasciare la Capitale. Probabilmente però con il passare dei giorni metabolizzerà che per lui gli spazi, in caso di permanenza, sarebbero notevolmente ridotti. E per un calciatore di 23 anni non si tratterebbe della situazione ideale. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile approdo in Arabia Saudita, ma, nonostante il pressing di qualche intermediario, Soulé non ha mai aperto la porta. La preferenza è quella di restare in Europa e orache resta sul mercato bisognerà vedere che tipo di offerte arriveranno. Con i club tedeschi che potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane. Per restare al reparto d'attacco Tresoldi è un nome molto gradito a Gasperini. I giallorossi per lui, che ha già dato apertura al trasferimento, sarebbero disposti a spendere fino a 25 milioni. Prima però c'è da piazzare Dovbyk e non è un particolare di poco conto, visto l'alto ingaggio dell'ucraino. Intanto oggi terminerà la spasmodica attesa sugli abbonamenti. La società renderà note le informazioni per acquistare le tessere stagionali. L'obiettivo è chiaro: anche quest'anno si vuole fare il tutto esaurito deiposti disponibili. Capitolo società: dopo aver affidato la guida del settore giovanile a Margiotta, è comunque possibile l'ingresso di Alessandro Frara. Al dirigente del Frosinone - i ciociari stanno facendo resistenza - è stato proposto un ruolo in prima squadra (club manager). Tutto ok per l'arrivo di Riccardo Del Vescovo, che sarà il nuovo responsabile sanitario.  

APPENA ARRIVATO

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