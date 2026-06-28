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Soulè in salita, rischio zero cessioni

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 28 giugno 2026 alle 8:58
parma roma soule valeri 1
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Premessa che vale come manuale d'accompagnamento: sul mercato gli scenari si aggiornano più di una volta al giorno, dunque è sempre bene non essere assoluti e ragionare con un filo di prudenza. Ma insomma: c'è un solo giocatore, Matias Soulé, che ha ancora qualche chance di essere ceduto entro martedì, 30 giugno. A questo punto sarebbe però quasi una sorpresa. Ad oggi infatti è più probabile che il mercato in uscita della Roma di questo mese sia già concluso. Sì, proprio così: nessuna cessione, oltre quella finalizzata nelle ultime ore di Romano al Cagliari. (...) Ndicka è al Mondiale, non ha agente e per lui non si è mosso nulla. Koné, che pure prenderebbe in considerazione la cessione con destinazione Premier, sarà un discorso che si scalderà nel mese di luglio, a fine Mondiale. Non resta che Soulé, dunque. Poco pro-penso ad accettare l'Arabia Saudita: su di lui Al Ahli e Al Hilal, pure con promesse di ingaggi elevati, ma l'argentino guarda con maggiore interesse alla Germania. (...) A Trigoria sono convinti che, se anche una cessione dovesse concretizzarsi oltre il mese di giugno, poi in autunno la Uefa prenderebbe in considerazione quantomeno l'atteggiamento "virtuoso" da parte del club. Certo è che a Trigoria, in queste ore, non si percepisce agitazione. Agitazione che invece avvertono a Marsiglia per Greenwood. Il club francese vuole provare a finalizzare l'operazione entro martedì, pressati non solo dalla Uefa ma anche dalla commissione conti della Ligue l: il Fenerbahce si sta muovendo in quella direzione e per la prima volta ha avviato contatti diretti con l'OM. Non un buon segnale in ottica Roma, che pure ha l'accordo col giocatore. (...)
(corsera)

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