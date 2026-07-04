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Sorpasso Atletico per Greenwood. Dybala-Roma: un anno più opzione

La penna degli Altri
di FedericoL
sabato, 04 luglio 2026 alle 8:22
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La corsa a Mason Greenwood, che fino a ieri riguardava Roma e Fenerbahce, adesso ha un iscritto in più: l'Atletico Madrid. Dalla Spagna hanno fatto arrivare ieri al Marsiglia la prima offerta per il cartellino, senza soddisfare la richiesta da 50 milioni di euro dei francesi, ma sorpassando così la Roma, almeno agli occhi dell'OM. Fronte giocatore, infatti, da Trigoria filtra ancora ottimismo, forti dell'accordo raggiunto da settimane per il suo ingaggio da 4,5 milioni netti piu bonus, ma il messaggio che arriva dalla Francia è chiaro: se Friedkin vuole accontentare Gasperini, deve rilanciare al più presto. Un concetto che ha ben presente anche il direttore sportivo D'Amico, che da giorni ha intensificato i contatti con il Marsiglia per portare Greenwood nella Capitale, ma i 40 milioni più 2 di bonus che la Roma aveva preventivato, ora potrebbero non bastare. (...) Ieri inoltre è andato in scena il primo incontro (dopo diversi contatti telefonici pregressi) tra il nuovo ds e Pocetta, agente che cura gli interessi di Pellegrini. La firma di Lorenzo, comunque, sembra quella più lontana, perché di distanza tra domanda e offerta ancora c'è, anche se le parti rimangono fiduciose e si può chiudere a poco più di 3 milioni netti a stagione per tre anni (con la formula 2+1). La fumate bianche più imminenti, invece, sono quelle per Celik e Dybala. (...) Restando nel reparto offensivo, non sono attese novità imminenti per Tresoldi. L'italo-tedesco del Bruges, che viene valutato 30 milioni di euro, piace parecchio a Gasp e sarebbe il vice-Malen ideale, ma prima c'è da far uscire Dovbyk. (...)
(corsera)

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