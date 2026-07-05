Sogno Dovbyk, Genoa in corsa. Il vero nodo è lo stipendio

Sogno Dovbyk. Il Genoa ci prova, anche se l'operazione non si preannuncia semplice: in un attacco rossoblù che dovrà essere di fatto rifondato dopo la partenza di Ekuban ed Ekhator, la dirigenza del Grifone ha messo gli occhi sull'attaccante della Roma, che aveva avuto parole di grande apprezzamento per De Rossi. Proprio il grande feeling mantenuto fra l'attuale tecnico genoano e il ventinovenne attaccante ucraino della Roma potrebbe rappresentare un motivo in più per riuscire a portare avanti una trattativa di fatto ancora in embrione. Rimane, però, innanzitutto la grande incognita legata all'ingaggio dello stesso Dovbyk, che è superiore ai tre milioni e dunque ampiamente al di fuori dei parametri finanziari del Grifone. [...] C'è stata una certa apertura del club giallorosso al possibile prestito, ma ora bisognerà verificare, numeri alla mano, la fattibilità dell'operazione. [...]

(Gasport)