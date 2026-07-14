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Scossa Gasp

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 7:12
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IL TEMPO (L. PES) - Gasp riparte con la scossa. Da ieri la Roma ha ripreso a lavorare sotto il sole cocente di Trigoria per preparare la stagione del centenario e del ritorno in Champions League. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo dove, dopo le visite mediche, ha svolto il primo allenamento del ritiro alle 18. Ma prima il tecnico, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare di futuro e, soprattutto, di mercato. «l Friedkin arriveranno nelle prossime ore arà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La loro presenza sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all'entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti». Messaggio chiaro e inequivocabile: Gasp chiama Houston.
Nessuno meglio di lui, per esperienza diretta, sa che la presenza fisica dei Friedkin può cambiare le cose in positivo e chiarire dubbi e contraddizioni. L'operazione Malen di gennaio insegna. L'allenatore di Grugliasco continua a sperare che nessuno dei big parta da qui a fine mese, ma sa bene che un occhio attento ai conti va sempre dato. «Penso che queste condizioni del fair play finanziario variano di squadra in squadra, non sono precise. Mi auguravo e mi auguro che l'arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane». Risposta, quest'ultima, relativa al futuro di Koné che tra i migliori della rosa giallorossa è di sicuro quello con più mercato. D'altronde la vetrina Mondiale e le sue prestazioni di alto livello potrebbero presto portare squadre importanti a bussare a Trigoria. Il club, dal canto suo, può alzare la richiesta per il cartellino del francese che non è l'unico nome in uscita.
Resta infatti sul mercato anche Soulé che piace in Germania. Il ds D'Amico è la lavoro per regalare al tecnico i rinforzi ri-chiesti, soprattutto nel reparto offensivo. Tresoldi resta il primo obiettivo ma serve l'uscita di Dovbyk. La Roma continua nel dialogo con il calciatore e il suo entourage per blindare l'accordo e cercare di abbassare le pretese del Bruges. Resta tra i profili apprezzati anche Garnacho, che però non è l'unico nome tra le ali offensive valutate dalla dirigenza. La trattativa per l'argentino potrebbe accendersi qualora il Chelsea aprisse a una formula «in stile» Malen.
Occhi puntati anche su Moreira, apprezzato da Gasp già dai tempi dell'Atalanta. Anche in questo caso c'è da limare l'alta richiesta dello Strasburgo che ad oggi pretende oltre 40 milioni per il belga. Intanto oggi proseguirà il lavoro della squadra a Trigoria con la prima doppia seduta della settimana. I calciatori dormiranno nel centro sportivo anche domani mentre giovedì e domenica allenamenti congiunti con la Primavera. Oltre ai calciatori inseriti nella lista dei convocati, sono aggregati anche giocatori sul mercato (Cherubini, Kumbulla, Mannini e Reale). Mentre i nazionali arriveranno scaglionati, tra questi anche Celik, pronto a firmare il rinnovo e a disposizione da sabato 18. N'Dicka e Malen torneranno il 22 luglio mentre El Aynaoui il 30, come Salah-Eddine, che con tutta probabilità verrà inserito tra i calciatori sul mercato. La stagione è appena cominciata: ora serve accelerare, non solo in campo.

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