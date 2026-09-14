Rosa al completo. Condizione al top solo dopo la sosta

Pellegrini è tra i convocati per la sfida a Torino contro i granata di Abate. Torna dopo più di cinque mesi. Mezza partita il 10 aprile nel successo contro il Pisa e nella notte del duro sfogo di Ranieri che ha determinato il ribaltone nella Roma. Gasperini ha finalmente l'intera rosa a disposizione: 23 giocatori che poi nella lista Champions crescono a 24 con il 17enne Arena. [...] Non esistono titolari e riserve. [...] Le cinque sostituzioni lo stanno aiutando per calibrare lo sforzo di qualche giocatore che non è al top. Così c'è chi fa uscire in corsa, ad esempio Ndicka e soprattutto Mancini. E chi proprio non riesce a togliere, come Wesley che ha giocato con i crampi o con l'ultima contusione al ginocchio. E c'è chi deve aspettare, non essendo ancora affidabile per una partita piena (o quasi): oltre a Pellegrini, due nuovi acquisti come Molina, tornato stanco dal Mondiale e presentatosi senza preparazione, e De Roon, senza ritmo partita non avendo giocato nemmeno 1' con l'Atalanta prima di vestire di giallorosso. E Mora che sta scoprendo quanto si lavora a Trigoria. A loro va aggiunto Koné, recuperato per Torino: dal post Mondiale convive con un'infiammazione al ginocchio. [...]

(Corsera)