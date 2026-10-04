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Argentina-Bolivia 7-0: debutti per Castro e Soulé. In campo anche Balerdi

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
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Goleada della notte per l'Argentina, che supera agevolmente in amichevole la Bolivia con un sontuoso 7-0. In campo tutti e tre i romanisti convocati da Scaloni. Castro, Soulé e Balerdi sono subentrati nella ripresa. Emozione indimenticabile per i primi due che hanno trovato, dopo tanta attesa, il debutto con la Seleccion. Soulé è entrato in campo ad inizio ripresa, mentre Castro ha sostituito Lautaro Martinez al 69'. In campo anche Leonardo Balerdi, subentrato insieme a Soulé al 46'. 

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