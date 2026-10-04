Argentina-Bolivia 7-0: debutti per Castro e Soulé. In campo anche Balerdi

Chiamatela, se volete, un'idea bellissima. Perché non vi fate ingannare dal primo posto, dall'attacco che segna a ripetizione, da Malen cannoniere e Dybala rifinitore, da Mora che stupisce in rovescia...
Un miliardo di investimenti già stanziato, il progetto per il nuovo stadio della Roma di un miliardo e trecento milioni che fa sognare il popolo giallorosso. Da quando ha acquistato la Roma la famigli...
IL TEMPO (F. BIAFORA) - Di nuovo il Como, ma con la volontà di vedere un finale differente. Sulla strada della Roma tra una settimana ci sarà la squadra di Fabregas, un altro appuntamento utile a capi...
La Costa d’Avorio perde 0-1 contro il Camerun in amichevole. A decidere l’incontro è la rete di B. Nsonogo al 46’. Evan Ndicka è rimasto in panchina per tutta la durata della partita, senza essere imp...
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