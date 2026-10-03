Serie A Women, Roma-Lazio 1-0 (41' Doms): le formazioni ufficiali. Giallorosse vicine al raddoppio

È il giorno del derby. Alle 18, al Tre Fontane, Roma e Lazio si affrontano nella seconda giornata di Serie A Women. Il calcio d'inizio è fissato alle 18.

Gianpiero Piovani cambia dopo il turno europeo contro il Barcellona e si affida a Baldi tra i pali. In difesa spazio a Bergamaschi, Oladipo, Ottey e Oliviero, mentre a centrocampo ci sono Doms, Rieke e Greggi. Sulla trequarti Giugliano e Van Dooren, con Piemonte unica riferimento offensivo.

Per la Roma si tratta del primo appuntamento casalingo in campionato dopo il successo all'esordio contro il Sassuolo. Le giallorosse arrivano inoltre dalla sfida di Women's Champions League persa contro il Barcellona e cercano subito una reazione nel derby.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte.

All. Piovani

Lazio: Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouel, Visentin.

All. Grassadonia

Arbitro: Flavio Barbetti. Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli. Quarto Ufficiale: Riccardo Teodoli. Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo:

68' - Altra occasione Roma. Cetinja esce male e la palla rimane nella disposizione di Rieke che prova la conclusione, ma il tiro viene respinto. La respinta arriva sui piedi di Bergamaschi che calcia forte a porta vuota, ma spedisce la sfera alta sopra la traversa.

51' - Ottey riceve sulla sinistra da Giugliano e mette il cross. Sul pallone arriva Van Dooren che da sola dentro l'area non riesce a trovare la porta di testa.

45' - Al via la ripresa

Primo tempo:

45'+2' - Controllo FVS in corso per un intervento di Castiello ai danni di Oliviero. Non punita la biancoceleste

44' - Altra occasione per la Roma! Greggi riceve il pallone al limite, lo controlla e fa partire il tiro a giro che non si insacca sotto l'incrocio per centimetri.

41' - GOL DELLA ROMA Piemonte supera con un sombrero Consolini e manda in profondità Greggi, che serve Doms in area che controlla, salta il difensore della Lazio e piazza il pallone nell'angolo basso con il mancino.

33' - Altra occasione Lazio. Lancio lungo delle biancocelesti. Baldi esce ma calcola male il rimbalzo del pallone e viene superata, ma fortunatamente per lei e per la Roma, Visentin sbaglia il controllo e le giallorosse recuperano la sfera.

25' - Occasione Roma! Giugliano fa partire il cross dalla destra. Piemonte fa il velo e, da dietro, Van Dooren calcia a botta sicura centrando in pieno Consolini.

22' - Occasione Lazio! Visentin viene pescata in profondità e sola davanti a Baldi si divora il gol del vantaggio chiudendo troppo il mancino.

10' - Occasione Roma! Angolo battuto sul primo palo con Doms che allunga di testa per Rieke che colpisce da dentro l'area piccola, ma Cetinja è attenta e blocca il pallone.

5' - Tanto possesso palla per le giallorosse

1'- Match al via