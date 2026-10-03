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VIDEO - Gasperini: "La partita più emozionante? Quella col Verona per il traguardo raggiunto. Chi mi sarebbe piaciuto allenare? Messi"

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di Paolo Rosi
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Gian Piero Gasperini si lasciato sottoporre a una raffica di domande della Gazzetta dello Sport. L'allenatore della Roma ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in giallorosso, indicando la partita che lo ha emozionato di più, quella più difficile e il giocatore che lo ha sorpreso maggiormente.
Da quando è alla Roma, qual è la partita che l'ha emozionata di più?
“Direi l'ultima di campionato col Verona, perché la sensazione aveva raggiunto un traguardo importante e con grande soddisfazione dei tifosi”.
La partita più difficile invece?
“Difficile sono tutte. Quella più difficile è stato il momento più di calo da parte della Roma con l'Inter a Milano l'anno scorso. Però, insomma, l'ultima che abbiamo giocato è stata di un altro livello”.
Qual è stato invece il giocatore che l'ha sorpresa maggiormente?
“Sorpreso, sicuramente il numero di gol di Malen è stato qualcosa che nessuno poteva immaginare. Per il resto sono state tutte sorprese molto positive”.
Qual è invece il giocatore che avrebbe voluto allenare ma non ha mai avuto l'opportunità di farlo?
“Messi (ride, ndr)”.

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