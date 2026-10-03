Instagram, De Roon si gode la nuova esperienza: "Mi sto lentamente abituando alla vita romana!" (FOTO)

Gian Piero Gasperini si lasciato sottoporre a una raffica di domande della Gazzetta dello Sport. L'allenatore della Roma ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in giallorosso, indicando la...
Massimo Margiotta si racconta dopo i primi mesi alla guida del settore giovanile della Roma. Con un passato da attaccante, responsabile del vivaio giallorosso dal 9 luglio 2026, il dirigente ha parlat...
La Roma vuole blindare Lulli e sarebbe pronta a presentargli il rinnovo contrattuale. Secondo le informazioni, alla fine del raduno con l'Under 21, dovrebbero iniziare i colloqui per la firma. Si par...
La Roma femminile oggi scende in campo al Tre Fontane alle 18 (diretta tv su Rai Sport e su Dazn, in streaming su Rai Play), contro la Lazio. La seconda giornata di campionato regala subito la stracit...
Loading