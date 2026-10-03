Instagram, De Roon si gode la nuova esperienza: "Mi sto lentamente abituando alla vita romana!" (FOTO)

Marten de Roon si sta ambientando nella sua nuova esperienza romana. Il centrocampista olandese ha pubblicato sui social alcune foto accompagnate da un breve messaggio: "Mi sto lentamente abituando alla vita romana!", aggiungendo i colori giallorossi e il simbolo del lupo.

Un messaggio dal tono positivo, dopo l'accoglienza critica, con cui il giocatore mostra di aver iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente.