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Roma-Summerville trattativa al traguardo

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 7:16
summerville
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LEGGO (F. BALZANI) - The Summer is magic, come il tormentone del 1994. Perché l'estate della Roma vivrà oggi il primo colpo di mercato, a meno di sorprese. Crysencio Summerville è pronto a diventare l'acquisto più costoso di sempre supeando Schick, Abraham e Batistuta. Dopo due giorni di trattative serrate il club giallorosso sta limando gli ultimi dettagli col West Ham per una cifra di 47 milioni cui probabilmente verrà aggiunta una percentuale del 10% su futura rivendita.
L'ala olandese, reduce dal Mondiale, è stata convinta da Malen e dallo stesso Gasp riducendo le pretese di qualche settimana fa e accontentandosi" di un quinquennale da 4,2 milioni. Che lo porterebbe ad essere il calciatore più pagato in rosa. Condizionale d'obbligo, visto che anche l'Aston Villa negli ultimi giorni aveva sondato il terreno ma ora sembra orientata su Rowe. Clessidra pronta, quindi, ma con cautela. Un'offerta importante quello dei Friedkin, ma non sarà l'unica per consegnare a Gasp una squadra in grado di lottare per lo scudetto dopo il terzo posto della scorsa stagione.
Si lavora, infatti, anche per altri due esterni: uno alto a destra e uno basso a sinistra. Nel primo caso si cercherà una soluzione in prestito con diritto di riscatto e nella lista restano: Garnacho, Endrick e Mbaye. Per il secondo ci si aspetta che lo Strasburgo cali le pretese da 55 milioni per Diego Moreira, altro nome ben evidenziato nella lista di Gasperini. Si avvicina anche il rinnovo di Pellegrini, atteso entro la prossima settimana: triennale da 2,5 milioni più bonus.

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