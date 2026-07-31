Roma, prima offerta per Read: si avvicina l'arrivo di Koulierakis

La Roma accelera ancora sul mercato e punta forte su Givairo Read.

Dopo aver chiuso Castro e aver portato ai dettagli l'operazione Koulierakis, D'Amico ha presentato al Feyenoord un'offerta da 25 milioni per il terzino destro olandese classe 2006.La trattativa è entrata nel vivo e il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento, mentre sullo stondo resta il Nottingham Forest, che nelle scorse settimane si era visto respingere due proposte. Read è uno dei talenti più preziosi dell'Eredivisie ed è il profilo scelto dalla Roma per consegnare a Gasperini corsa e profondità sulla fascia destra. Alto 175 centimetri, rapido e molto offensivo, è esploso nella stagione 2024-25 con 32 presenze, due gol e sette assist. Aveva cominciato bene anche l'ultima annata, prima che un infortunio alla coscia ne frenasse la crescita e lo costringesse a una lunga assenza. Il finale in crescendo ha però convinto la Roma a presentare un'offerta importante e ufficializzare lo spostamento di Wesely sull'out di sinistra anche la prossima stagione. Read sarebbe il terzo tassello del nuovo corso. Il secondo è ormai Konstantinos Koulierakis: Roma e Wolfsburg hanno raggiunto un accordo di massima da circa 15 milioni più bonus e stanno sistemando gli ultimi dettagli per permettere al difensore greco di partire per le visite mediche. Mancino, classe 2003, arriverà per completare il reparto arretrato e offrire a Gasperini un'alternativa naturale sul centrosinistra. Resta invece ancora vuota la casella dell'esterno offensivo. La pista che portava ad Abde Ezzalzouli si è raffreddata nelle ultime ore: non risultano passi avanti e la Roma è pronta a cambiare obiettivo. Dopo Greenwood, Summerville e Nusa, D'Amico dovrà dunque aprire un nuovo tavolo per trovare il giocatore capace di saltare l'uomo e accendere la fascia sinistra. Il prossimo colpo dipenderà anche dalle uscite. Matias Soulé resta tra i calciatori sacrificabili, ma al momento nessuno si è avvicinato alla valutazione della Roma. Il Milan continua a seguire l'argentino, soprattutto in caso di addio a Leao, ma non sembra disposto a superare i 30 milioni. Troppo pochi per Trigoria: a queste condizioni l'argentino resta nella Capitale. Allo stesso modo si continuano a monitorare gli interessi esteri per Koné e El Aynaoui.

(La Repubblica)