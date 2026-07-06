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Roma, Greenwood e i rinnovi dei big: tutto in una settimana

La penna degli Altri
di MV
lunedì, 06 luglio 2026 alle 7:40
dybala 2
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La settimana corta. Oggi a Trigoria è atteso un vertice - in presenza - tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D'Amico. [...] Tutto concentrato in una settimana, quindi, dalla firma dei rinnovi all'offerta per Mason Greenwood. Allora è il momento di correre, perché il 13 luglio la squadra comincerà la preparazione. Gasperini ha capito l'importanza del momento, giocando d'anticipo: è rientrato dalle vacanze qualche giorno prima del previsto. [...] Lavoreranno da subito, in presenza, evitando i malintesi e le incomprensioni che invece avevano caratterizzato il rapporto tra Gasperini e Frederic Massara, l'ex ds. Per l'allenatore la parola chiave resta infatti la stessa della passata stagione: «Presenza». [...] Non va escluso, nei prossimi giorni, un altro vertice con i Friedkin. Quello del via libera per Greenwood, perché Gasp è ossessionato e non riesce a levarselo dalla testa. Anche se, nelle ultime ore, la strada per convincere il Marsiglia è diventata più tortuosa. [...] Una situazione delicata, perché il Marsiglia è già nel mirino dell'Uefa per il mancato rispetto dei paletti economici. Tradotto: Greenwood partirà. Ma il piano della Roma, per andare in porto, va ritoccato. Al rialzo. Non bastano i 40 milioni proposti all'inizio della trattativa. Ne servono almeno 5 in più. Senza dimenticare i bonus e la percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante. Insomma, non è un affare semplice, ma Gasperini si aspetta uno sprint decisivo proprio in questi giorni. [...] Manca solo l'ok del Marsiglia, che finora ha fatto muro, lasciando aperti spiragli. È proprio lì che D'Amico spera d'inserirsi. Capitolo rinnovi: Zeki Celik e Paulo Dybala firmeranno in questa settimana. [...] Nessun segnale, invece, per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. La trattativa è iniziata, ma procede a rilento.
(la Repubblica)

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