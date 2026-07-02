Roma-Greenwood, avanti tutta. Nuovi contatti per chiudere in fretta

Roma-Greenwood si può fare. Archiviata o quantomeno rimandata la questione plusvalenze, a Trigoria si è aperta una nuova fase del mercato e il ds D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini l'esterno del Marsiglia, come primo regalo dell'estate. [...] La Roma e il padre-agente di Greenwood hanno raggiunto da settimane un'intesa di massima, sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Al di là del fattore economico, Mason è stato convinto anche da un contatto diretto avuto con Gasp, che vede nell'inglese l'uomo della possibile svolta per il suo reparto offensivo. [...] Il club francese, che ieri ha annunciato Genesio come nuovo allenatore, è partito da una valutazione di 55 milioni. Una cifra che serve all'OM per generare una plusvalenza sufficiente, considerando che il 40% dell'incasso è da riconoscere allo United. Nei contatti recenti tra le due società, però, la richiesta si è abbassata a quota 50 milioni. [...] L'intenzione dei giallorossi è di mettere sul piatto 40 milioni più bonus. A 45 milioni, più bonus, si può chiudere l'affare e l'augurio è quello di consegnare l'attaccante inglese a Gasperini nel minor tempo possibile, anche per evitare l'inserimento del Fenerbahce. [...] Non c'è da perdere tempo, quindi, e sono attesi sviluppi già nei prossimi giorni. Anche per dare modo a Gasp di lavorare con Greenwood dall'inizio della preparazione, con il tecnico che ha dato appuntamento alla squadra lunedì 13 luglio, per il raduno. Entro quella data, D'Amico dovrà risolvere anche la questione rinnovi, con Dybala, Pellegrini e Celik che, almeno sulla carta, da ieri sono svincolati. [...] Per il terzino l'accordo di massima era stato raggiunto già prima della rapida e negativa parentesi con la Turchia al Mondiale, mentre per Dybala e Pellegrini ci sono ancora delle distanze da colmare. Per l'argentino, dopo i primi contatti tra Ryan Friedkin e Novel, agente della Joya, il dossier è passato sulla scrivania del nuovo ds. Lo stesso D'Amico, poi, ha contattato il procuratore di Pellegrini, in attesa di un incontro a Trigoria. Tanto Lorenzo quanto Paulo, comunque, hanno lavorato individualmente durante le vacanze, seguendo il programma dello staff tecnico per arrivare in forma al giorno del raduno e iniziare la preparazione con Gasp. [...]

(Corsera)