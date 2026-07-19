News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma, Gasp bussa ai Friedkin: ultimo rilancio su Summerville "Siamo un diesel, ora i colpi"

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 11:16
gasperini pre parma 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sempre il solito problema. "Speravo che l'ingresso in Champions League avrebbe risolto la questione del fair play finanziario, ma non è così". La stagione romanista riparte con le parole del tecnico Gian Piero Gasperini. E con lo stesso intoppo degli ultimi anni: "Ci sono delle difficoltà. È da un anno che sono qui e ogni tanto ho informazioni che dopo un po' di tempo cambiano, anche per il fair play finanziario", rivela l'allenatore durante la conferenza stampa di Trigoria alla vigilia del primo test estivo: oggi, alle 9 del mattino, contro la Romạ Primavera. E solo l'inizio, ma Gasperini va di corsa, sul campo e sul mercato. Inevitabile il riferimento al caso Celik, il terzino strappato dalla Juventus: "La società è stata lenta. A giugno c'è stata un po' di paralisi, complici i Mondiali. A volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un diesel. In ogni caso, dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono molto veloci". Cerca un assist dalla proprietà, Gasperini, che si rivolge direttamente al vicepresidente Ryan Friedkin, presente a Trigoria in questi giorni: "Ci può aiutare ad accelerare", sollecita l'allenatore. Che dal mercato si aspetta "tre o quattro colpi di qualità". Uno è Crysencio Summerville, ala olandese del West Ham che negli ultimi giorni ha aperto alla Roma. Ma a una condizione: "È giusto fissare dei parametri per gli stipendi. Non possono essere troppo alti. Non abbiamo preso Greenwood non perché non potevamo permettercelo, ma per scelta", fa sapere Gasperini. In breve: se Summerville vuole davvero la Roma, deve accettare i 4 milioni d'ingaggio che Trigoria ha messo sul tavolo delle trattative. Mentre il West Ham riflette sull'offerta giallorossa da 46 milioni, resta ancora aperta la questione rinnovi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno firmato: il difensore resterà in giallorosso fino al 2029, il centrocampista fino al 2028 Manca ancora Lorenzo Pellegrini, che dal 30 giugno scorso è svincolato: "Mi auguro che Lorenzo possa recuperare dall'infortunio e poi raggiungere l'accordo con la società". A cui Gasperini chiede uno sprint: "Dobbiamo essere più veloci, ma sono sicuro che ci rinforzeremo", conclude. Un messaggio indirizzato all'intero mondo giallorosso.
(La Repubblica)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

gasperini-in-the-box-1

Il più lucido dentro e fuori Trigoria

lug 19, 12:26

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Tre o meglio ancora quattro innesti per rafforzare una squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione. Gasperini si conferma il più lucido, dentro e fuori Trigoria, ne...

D'amico

D’Amico al lavoro durante l'amichevole tra la Roma e la Primavera: il ds ripreso al telefono a Trigoria (VIDEO)

lug 19, 11:09

La nuova Roma prende forma anche fuori dal campo. Durante l’amichevole di questa mattina tra la prima squadra e la Primavera, terminata 6-0 per gli uomini di Gian Piero Gasperini, Tony D’Amico è stato...

pellegrini 4

Trigoria, nuovo striscione dopo il caso Celik: “Teniamoci stretto Lorenzo” (FOTO)

lug 19, 10:39

Nuovo messaggio dei tifosi romanisti all’esterno del centro sportivo di Trigoria. Dopo il caso legato a Zeki Celik, sfumato a parametro zero nonostante un rinnovo che sembrava ormai definito prima del...

NOTIZIE POPOLARI
crysencio summerville

LIVE - Calciomercato Roma: offerti 40 milioni di euro per Summerville. Il West Ham rifiuta e ne chiede 50. Contatto diretto tra Gasperini e il calciatore

lug 18, 16:14
5dd8d990c136-eva2020

Conferenza stampa, GASPERINI: "Un po' lenti nel rinnovo di Celik, ma ci rinforzeremo. A volte cambiano troppe informazioni. Greenwood e Summerville profili prendibili? Evidentemente no ma per scelta" (VIDEO)

lug 18, 13:54
Gasperini e Scala

AMICHEVOLE, Roma-Roma Primavera 6-0: doppietta di Dovbyk e Dybala, in gol anche Soulé e Cristante (VIDEO)

lug 19, 8:46
bab 66ccec639b51a.r_d.1009-934-9078-300x170

Calciomercato Roma, torna d’attualità Savona per la fascia destra

lug 19, 9:55
garnacho

Calciomercato Roma: Summerville non esclude Garnacho. Possibile doppio colpo per Gasperini

lug 18, 19:35
garnacho

Calciomercato Roma: l'Aston Villa ha chiesto informazioni per Garnacho. L'argentino dà priorità ai giallorossi

lug 18, 22:15
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading