Roma, Gasp bussa ai Friedkin: ultimo rilancio su Summerville "Siamo un diesel, ora i colpi"

Sempre il solito problema. "Speravo che l'ingresso in Champions League avrebbe risolto la questione del fair play finanziario, ma non è così". La stagione romanista riparte con le parole del tecnico Gian Piero Gasperini. E con lo stesso intoppo degli ultimi anni: "Ci sono delle difficoltà. È da un anno che sono qui e ogni tanto ho informazioni che dopo un po' di tempo cambiano, anche per il fair play finanziario", rivela l'allenatore durante la conferenza stampa di Trigoria alla vigilia del primo test estivo: oggi, alle 9 del mattino, contro la Romạ Primavera. E solo l'inizio, ma Gasperini va di corsa, sul campo e sul mercato. Inevitabile il riferimento al caso Celik, il terzino strappato dalla Juventus: "La società è stata lenta. A giugno c'è stata un po' di paralisi, complici i Mondiali. A volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un diesel. In ogni caso, dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono molto veloci". Cerca un assist dalla proprietà, Gasperini, che si rivolge direttamente al vicepresidente Ryan Friedkin, presente a Trigoria in questi giorni: "Ci può aiutare ad accelerare", sollecita l'allenatore. Che dal mercato si aspetta "tre o quattro colpi di qualità". Uno è Crysencio Summerville, ala olandese del West Ham che negli ultimi giorni ha aperto alla Roma. Ma a una condizione: "È giusto fissare dei parametri per gli stipendi. Non possono essere troppo alti. Non abbiamo preso Greenwood non perché non potevamo permettercelo, ma per scelta", fa sapere Gasperini. In breve: se Summerville vuole davvero la Roma, deve accettare i 4 milioni d'ingaggio che Trigoria ha messo sul tavolo delle trattative. Mentre il West Ham riflette sull'offerta giallorossa da 46 milioni, resta ancora aperta la questione rinnovi. Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno firmato: il difensore resterà in giallorosso fino al 2029, il centrocampista fino al 2028 Manca ancora Lorenzo Pellegrini, che dal 30 giugno scorso è svincolato: "Mi auguro che Lorenzo possa recuperare dall'infortunio e poi raggiungere l'accordo con la società". A cui Gasperini chiede uno sprint: "Dobbiamo essere più veloci, ma sono sicuro che ci rinforzeremo", conclude. Un messaggio indirizzato all'intero mondo giallorosso.

(La Repubblica)