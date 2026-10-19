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Roma club Testaccio: nuova casa per l'anima che unisce il quartiere

La penna degli Altri
di R.P.
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Il Roma Club Testaccio ha riaperto dopo mesi di lavori di ristrutturazione e a fargli gli auguri sono andati in centinaia, qualche ex giocatore particolarmente legato al mondo dei tifosi, fratello Sebino Nela, per esempio. 
Non Totti, e ci sono rimasti maluccio, come ammette il presidente Manuel Mariani: "Lo abbiamo contattato, non si è visto né sentito ed è un peccato perché Francesco è un punto di riferimento delle ultime generazioni di tifosi. De Rossi un messaggio lo ha mandato". 
"Siamo una realtà sociale - dice ancora Mariani - nessuno dei nostri giovani è mai stato segnalato per violenza o droga". 
(Il Messaggero)

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