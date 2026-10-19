Roma club Testaccio: nuova casa per l'anima che unisce il quartiere

Il Roma Club Testaccio ha riaperto dopo mesi di lavori di ristrutturazione e a fargli gli auguri sono andati in centinaia, qualche ex giocatore particolarmente legato al mondo dei tifosi, fratello Sebino Nela, per esempio.

Non Totti, e ci sono rimasti maluccio, come ammette il presidente Manuel Mariani: "Lo abbiamo contattato, non si è visto né sentito ed è un peccato perché Francesco è un punto di riferimento delle ultime generazioni di tifosi. De Rossi un messaggio lo ha mandato".

"Siamo una realtà sociale - dice ancora Mariani - nessuno dei nostri giovani è mai stato segnalato per violenza o droga".

(Il Messaggero)