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Read il predestinato: Roma sull'olandese, offerta da 25 milioni. Il Feyenoord vacilla

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 7:28
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L’affondo è stato portato, la speranza è che possa chiudersi già nelle prossime ore, al massimo in un paio di giorni. Anche perché passare da Zeki Celik a Givairo Read è un bel passare eccome.
La Roma l'affondo l'ha portato fino a 25 milioni di euro, quelli offerti ieri al Feyenoord per portarsi a casa l'esterno destro. Adesso si tratta di vedere se il club olandese cederà davvero o meno, considerando che a Rotterdam il desiderio è di tenersi il giocatore un altro anno, per poi magari darlo via ad un prezzo anche più alto. Read già lo scorso anno era entrato nel mirino di Manchester City e Bayern Monaco, interesse che poi non si è tramutato in nulla. Negli ultimi giorni, invece, a farsi sotto è stato il Nottingham Forest, che ha offerto al Feyenoord 19 milioni più 2 di bonus. Un'offerta di cui la Roma era al corrente e che ha portato Tony D'Amico ad offrire 25 milioni come base fissa per portarsi via il giocatore. Una cifra, pero, che ancora non basta. O, almeno, non nelle intenzioni del Feyenoord, che valuta il giocatore 30 milioni di euro, ma che potrebbe anche decidere di cedere ad una cifra leggermente più bassa. [...] Read, tra l'altro, si era già messo d'accordo con il Forest per un contratto quinquennale da 20 milioni complessivi più bonus. Ecco perché ha iniziato a spingere per andare via. Ed ecco anche perché la Roma, nel caso in cui riesca a convincere il Feyenoord a cederlo, dovrà offrire al ragazzo un contratto altissimo, a circa 4 milioni di euro all'anno. Arrivato a parametro zero dal Volendam nel 2023, oggi il tecnico degli olandesi Giovanni van Bronckhorst vuole convincerlo a restare ancora al Feyenoord e per riuscirci ha intenzione anche di offrirgli la fascia di capitano. Nonostante abbia compiuto da poco appena 20 anni. Read, infatti, a molti sembra un predestinato, uno di quelli che possono tracciare un bel percorso nella carriera futura. Non più tardi di un anno fa, ad esempio, vinse con l'Olanda l'Europeo Under 19 da titolare, a Bucarest, esattamente il 26 giugno del 2025. Di più, Read quel torneo e quella partita la giocò da titolare e anche da capitano, tanto per far capire perché van Bronckhorst gli vuole offrire la fascia di capitano già ora, nonostante sia ancora giovanissimo. Perché Read già adesso ha un bel carico di personalità e non ha paura di nulla. A Trigorla A Roma, tra l'altro, andrebbe a comporre il mini-blocco olandese, visto che ad accoglierlo troverebbe Donyell Malen e Devyne Rensch. Con quest'ultimo, tra l'altro, si andrebbe anche a giocare il posto da titolare sulla fascia destra, con Rensch che partirebbe però dietro rispetto a Read. Anche se poi entrambi sono giocatori molto duttili e se preferiscono la fascia destra, in realtà entrambi possono giocare anche a sinistra. Ed allora adesso si tratta soprattutto di chiudere la trattativa, perché tra 25 e 30 non c'è poi una differenza insormontabile. Insomma, a quel punto lì l'operazione può andare in porto. A meno che il Feyenoord non si metta di traverso e decida di non far partire il giocatore. Read, però, questa ipotesi non l'ha messa in conto. Anzi, l'esterno ha già fatto sapere di voler fare un salto in avanti. Premier o Serie A che sia non conta, basta avanzare nel progetto di carriera. Con la Roma, ovviamente, che spera forte nella seconda ipotesi.
(gasport)

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