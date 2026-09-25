«Qui il lavoro fa la differenza. Con l'Inter è stato uno spettacolo»

Una piazza esigente, complessa. Ma Gian Piero Gasperini ha saputo come prenderla. E in fondo il segreto del successo del tecnico a Roma non è così articolato. «Sapevo che calcisticamente Roma è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio, oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo qui viene sempre apprezzato», ha detto il tecnico sul palco prima di concedersi a selfie e battute in occasione, mercoledi sera, dell'incontro con i partner commerciali del club andato in scena presso il Relais Appia Antica.

Gasperini è tornato poi su Roma-Inter: «È stata uno spettacolo in campo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e stanno facendo bene a tutto il calcio».

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(Gasport)