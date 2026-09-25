News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

«Qui il lavoro fa la differenza. Con l'Inter è stato uno spettacolo»

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
venerdì, 25 settembre 2026 alle 7:26
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una piazza esigente, complessa. Ma Gian Piero Gasperini ha saputo come prenderla. E in fondo il segreto del successo del tecnico a Roma non è così articolato. «Sapevo che calcisticamente Roma è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio, oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo qui viene sempre apprezzato», ha detto il tecnico sul palco prima di concedersi a selfie e battute in occasione, mercoledi sera, dell'incontro con i partner commerciali del club andato in scena presso il Relais Appia Antica.
Gasperini è tornato poi su Roma-Inter: «È stata uno spettacolo in campo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e stanno facendo bene a tutto il calcio».
[...]
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

TOTTI Maxima

Totti superconsulente, Carl Brave come Venditti: il basket punta sui vip

set 25, 7:48

Francesco Totti si occuperà di far crescere il numero dei tifosi, Carl Brave ha scritto l'inno. Nel nuovo basket romano uno prova a portare la gente al palazzetto, l'altro a insegnarle cosa cantare. M...

Malen

Malen cerca il socio

set 25, 7:41

Chi può fare compagnia a Malen: Un interrogativo dalla cui risposta passera parecchio delle sorti di una Roma chiamata, dal rientro della sosta in poi, a confermare quanto di buono fatto in questo avv...

Messi e Dybala

Argentini da Messi, c'è il veto di Gasperini

set 25, 7:38

Un giorno in più di riposo. Questa la scelta di Gasperini che ha deciso di annullare l'allenamento di oggi, appuntamento a martedì pomeriggio per la ripresa. [...] Migliora la forma fisica di Pellegri...

Svilar

Mile, numero uno senza Nazionale

set 25, 7:34

Ormai si è arreso. O forse no, perché poi la speranza è veramente l'ultima a morire. Di certo c'è che a differenza di Viktor Navorski, protagonista nel film The Terminal e cittadino dello stato immagi...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48
abu farkhi

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

set 24, 22:45
giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26
big massimo ascolto

TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

set 24, 9:46
roberto mancini

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

set 24, 20:43
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading