Problema al ginocchio: Cristante salta il Como

"Abbiamo sconfitto con i fatti il tipico fatalismo romano", racconta con un certo orgoglio Maurizio Veloccia, l'assessore che per mestiere si occupa, definizione alla mano, di "studiare, progettare e...
Niccolò Pisilli sempre più al centro. In questi giorni protagonista con la maglia dell'Italia under 21, l'azzurro ha scaldato il cuore del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Da una stagione all...
Gasperini perde pezzi: si ferma Cristante. La prima metà della sosta per le nazionali era trascorsa senza paterni a Trigoria, ma nelle ultime ore il tecnico ha dovuto constatare lo stop di Cristante,...
Adesso sì, è la Roma di Gasperini. Nessun refuso, solo la constatazione di come dopo un anno di rodaggio ad alti livelli, in questo avvio di stagione il motore a Trigoria ha cominciato a viaggiare con...
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