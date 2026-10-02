Problema al ginocchio: Cristante salta il Como

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Altro problema fisico per Cristante. Dopo la lombalgia che lo aveva costretto a saltare gli impegni con la Nazionale italiana nonostante la convocazione del ct Mancini, ora il centrocampista è alle prese con un problema al collaterale del ginocchio. In attesa di capire meglio i tempi di recupero, è veramente difficile immaginare una sua presenza alla ripresa del campionato contro ii Como. Il capitano della Roma - in sua assenza la fascia finirà sul braccio di Mancini - sarà nuovamente rivalutato nei prossimi giorni, ma le speranze che si tratti soltanto di un fastidio sono davvero poche. Per sostituirlo si apre il ballottaggio tra Pisilli e De Roon. Il romano sarà impegnato fino a lunedì sera con la Nazionale Under21 (ieri è rimasto in campo per tutta la gara nella sfida contro l'Armenia), mentre l'olandese è tra i pochi «reduci» rimasti ad allenarsi a Trigoria nella lunga sosta e per questo potrebbe essere preferito al compagno. Nel frattempo Gasperini si può godere il momento straordinario di Malen, altro calciatore che ha dovuto rinunciare alla convocazione. All'olandese è infatti andato Il premio «EA SPORTS FC Player Of The Month» di agosto-settembre. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Genoa. «Ha confermato gli straordinari numeri mostrati da quando è approdato in Serie A a gennaio», ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio De Siervo.