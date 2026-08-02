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Pressing sul Feyenoord per Read

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 02 agosto 2026 alle 7:57
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IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ieri a Roma è stato il giorno di Koulierakis, che ha sostenuto le visite mediche propedeutiche alr ufficializzazione dell'accordo con il Wolfsburg da 16,5 milioni più 1,5 di bonus e 20% di rivendita. Ma il mercato giallorosso non si ferma affatto al difen-sore greco, che ha scelto di indossare la maglia numero 33. Il direttore sportivo D'Amico, rimasto in Italia per occuparsi delle trattative, e concentrato specialmente sull'esterno destro di centrocampo. Il nome in cima alla lista della dirigenza giallorossa è quello di Read, talento classe 2006 del Feyenoord. Le sole venti partite disputate lo scorso anno per via di alcuni problemi alla coscia non spaventano affatto la Roma, che da giorni è in forte pressing con la società di Rotterdam per trovare l'accordo per mettere il calciatore a disposizione di Gasperini il più presto possibile. Da Trigoria, negli scorsi giorni, è partita un'offerta verbale da 23 milioni più altri 2 di bonus: un segnale volto a far capire la serietà delle intenzioni per Read, andando a superare la proposta del Nottingham Forest. Il Feyenoord ha risposto chiedendone una trentina abbondanti, con i giallorossi che sarebbero pronti ad un ulteriore sforzo, arrivando a promettere circa 28 milioni complessivi tra parte fissa e variabile. Sul fronte offensivo proseguono i contatti per Endrick del Real Madrid, che piace maggiormente rispetto al compagno di squadra Mastantuono.

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