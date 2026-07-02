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Piano Gasp per la Roma

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 7:43
roma lazio gasperini 2
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IL TEMPO (L. PES) - Cinque colpi per sognare. Gasperini ha le idee chiare, anzi, chiarissime. E da tempo. Il tecnico crede fortemente nella conferma di un gruppo forte che ha lavorato con lui già nella scorsa stagione al quale vanno aggiunte delle pedine fondamentali. Tre, in particolare, e in ruoli ben precisi: ali d'attacco ed esterno a tutta fascia. Posizioni scoperte o da migliorare che Gasp ha individuato da diverse settimane. Poi un altro paio di innesti tra centrocampo e difesa, considerando anche possibili partenze. In mediana, qualora andasse via Koné, il rinforzo sarebbe di prima fascia. Per la retroguardia, invece, la richiesta dell'allenatore è di un centrale mancino che possa essere l'alternativa a Hermoso. Dopo un mese di giugno dedicato alle cessioni ha ufficialmente preso il via la seconda parte del mercato giallorosso. In queste ore, in attesa dell'arrivo dei Friedkin a Trigoria, sono partite le prime riunioni con l'emissario della proprietà e il ds D'Amico che è al lavoro tra rinnovi e operazioni in entrata. In dirittura d'arrivo i nuovi contratti di Celik e Dybala, con l'argentino che dovrebbe firmare per una stagione con possibile opzione di prolungamento in base agli obiettivi. Un po' di lavoro in più, invece, per Pellegrini che comunque va verso la firma.
Sono questi anche i giorni dell'affondo per Greenwood. La Roma e pronta a inviare al Marsiglia un'offerta per l'ala inglese. La richiesta dei francesi resta di oltre 50 milioni ma l'obiettivo è quello di abbassare la quota per il trasferimento forte di un'intesa col calciatore che da tempo parla con club e allenatore, entusiasta della possibilità di avere in rosa il talento del classe 2001. L'OM ha necessità di vendere ancor più dei giallorossi, avendo come prospettiva l'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-28 se non riuscisse a rientrare nei parametri. A proposito di cessioni, a breve dalla Uefa potrebbe arrivare una proroga che riaprirebbe il discorso partenze a Trigoria. A Nyon, infatti, stanno valutando la possibilità di prolungare la scadenza per realizzare plusvalenze utili a rientrare nei paletti. Questo a causa della concomitanza col Mondiale che ha rallentato diversi movimenti di mercato. Intanto ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Romano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto per 5 milioni più bonus. A Trigoria è stato anche il giorno del saluto di Bruno Conti che ha pranzato con Lino Banfi e Paulo Roberto Falcao con un messaggio d'addio. «Penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. Oggi, andando via da Trigoria, e togliere tutto quello che era di mio dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione con tutti i dipendenti che erano presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia». In serata anche il post social della Roma che ringrazia la leggenda giallorossa, anche se i dialoghi vanno avanti per un ruolo nel centenario, anche esternamente alla società.  

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