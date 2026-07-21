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Per il post Celik spunta Belghali. Stasera festa per i 99 anni del club

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 7:41
rafik belghali
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Una Roma più forte, in attacco ma non solo. Perché nella lista di Gian Piero Gasperini si è aggiunta una categoria dopo il passaggio di Celik alla Juventus. Un nome che è tornato a circolare a Trigoria, per coprire il buco lasciato dal turco, è quello di Rafik Belghali, ammirato lo scorso anno da Gasp e D'Amico al Verona. La retrocessione dell'Hellas ha messo l'algerino (con passaporto belga) sul mercato e in prima fila ci sarebbero i giallorossi. La quotazione è 15 milioni, lo stipendio ampiamente alla portata e i rapporti con il Verona ottimi dopo l'affare Ghilardi. Inoltre Belghali può giocare su entrambe le fasce, proprio come Celik. Resta in corsa Savona del Nottingham. [...]
Stasera, infine, i tifosi celebreranno i 99 anni del club: appuntamento alle ore 22:30 a Piazza San Silvestro. E due indicazioni: «La presenza di famiglie suggerisce di non portare petardi e si invita a pulire i luoghi della festa>>,
(Gasport)

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