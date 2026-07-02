Per Dybala firma vicina. Fino al 2027

Luglio sarà il mese dei rinnovi e l'attesa per quello di Dybala sta per finire. Paulo è a un passo dalla firma, la Roma si è avvicinata alle richieste del giocatore (3 milioni più bonus) ma il prolungamento sarà solamente di un anno e non un biennale. Possibile, invece, l'aggiunta dell'opzione per un'altra stagione in base ai risultati sportivi. [...] A un passo dalla firma anche Celik con il quale la Roma sta discutendo gli ultimi dettagli, mentre nei prossimi giorni è atteso l'incontro col procuratore di Pellegrini. Lorenzo ha voglia di rimanere. Capitolo abbonamenti: tra domani e lunedì dovrebbe partire la vendita delle nuove tessere. [...]

(Il Messaggero)