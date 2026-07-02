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Per Dybala firma vicina. Fino al 2027

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 7:28
roma-lazio-mancini-dybala
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Luglio sarà il mese dei rinnovi e l'attesa per quello di Dybala sta per finire. Paulo è a un passo dalla firma, la Roma si è avvicinata alle richieste del giocatore (3 milioni più bonus) ma il prolungamento sarà solamente di un anno e non un biennale. Possibile, invece, l'aggiunta dell'opzione per un'altra stagione in base ai risultati sportivi. [...] A un passo dalla firma anche Celik con il quale la Roma sta discutendo gli ultimi dettagli, mentre nei prossimi giorni è atteso l'incontro col procuratore di Pellegrini. Lorenzo ha voglia di rimanere. Capitolo abbonamenti: tra domani e lunedì dovrebbe partire la vendita delle nuove tessere. [...]
(Il Messaggero)

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4
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5
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00000000
6
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00000000
7
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8
Monza
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9
Sassuolo
00000000
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Frosinone
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Lecce
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Roma
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13
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