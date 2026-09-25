Pellegrini si candida. Vuole insidiare Soulé e Mora

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Mai aveva vissuto un periodo così lungo senza vedere il campo. E ora vuole ritrovarlo a tutti i costi. Lorenzo Pellegrini è tornato nell'elenco dei convocati nelle ultime due partite contro Torino e Inter, senza però disputare alcun minuto dopo la fine di un lungo incubo iniziato sei mesi fa. L'ultima volta che il numero 7 ha indossato la maglia giallorossa è stato infatti nella sfida del 10 aprile contro il Pisa, dove si infortunò alla coscia, iniziando un piccolo calvario che lo ha tenuto fuori per tutto il finale della passata stagione e per l'inizio dell'attuale.

La sfida contro il Como - sempre se giocherà - cadrà a 184 giorni di distanza da quella pizzicata che lo costrinse al cambioall'intervallo: in tuttala sua carriera Pellegrini non si era mai fermato per tanto tempo.

«La lunga sosta sarà un'occasione per fare qualcosa in più», aveva detto Gasperini alla vigilia del match con l'Inter. Proprio in questi giorni il trentenne alzerà ancora di più il ritmo, con l'obiettivo di essere al 100% per la ripresa del campionato. Così da convincere il tecnico a buttarlo nella mischia, con un duplice obiettivo: dare una mano alla squadra e mettere minuti nelle gambe in vista di un ciclo ricco di partite.

Pellegrini, che ha rinnovato per un solo anno con uno stipendio da 2,5 milioni netti, aveva subito una ricaduta dell'infortunio di aprile mentre cercava di recuperare per il derby di fine campionato. È finito poi sotto i ferri in Finlandia ad inizio giugno. Da lì è iniziato un lungo iter riabilitativo e di recupero, che lo ha visto rientrare in gruppo nei primi giorni di settembre. Il rodaggio con i compagni è ormai concluso, anche se in questi giorni di pausa del campionato continuerà a spingere al massimo. Specialmente se dovessero essere organizzate davvero le amichevoli ventilate dall'allenatore piemontese. La missione è quella di competere, emagari superarenelle gerarchie, Soulé e Mora. L'argentino e il portoghese sono infatti i «concorrenti» di Pellegrini per una maglia da titolare.

Il classe 1996 lo scorso anno è partito dal primo minuto in 25 occasioni su 37 convocazioni. Un numero comunque importante, che fa capire quanto uno dei senatori dello spogliatoio sia importante all'interno della rosa. Un peso specifico che si è tradotto anche nella trattativa per il rinnovo di contratto: tant'è che Gasp ha spinto moltissimo con la dirigenza per averlo ancora a disposizione.

In questi giorni di sosta c'è spazio anche per qualche evento collaterale del club, con Gasperini che ha incontrato i partner commerciali della società. «Roma-Inter? Estato uno spettacolo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento», l'intervento dell'allenatore giallorosso.