Pellegrini, la firma ora è più vicina

La fumata bianca si avvicina. Lorenzo Pellegrini e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme. (...) L'intesa non è ancora stata formalizzata, (...) restano da sistemare gli ultimi aspetti, quelli economici e sulla durata del nuovo contratto, prima del via libera definitivo ai documenti e della successiva firma. Domani, però, Il numero 7 non sarà presente al raduno per due fattori ben precisi. Da una parte c'è il rinnovo, ancora in attesa della definizione formale; dall'altra l'infortunio rimediato nelle ultime giornate dello scorso campionato che impone prudenza. Mentre Pellegrini aspetta di completare gli ultimi passaggi prima di tornare al centro del progetto giallorosso, è invece ormai praticamente definito il rinnovo di Zeki Celik.

(corsport)