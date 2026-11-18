IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A tre giorni di distanza da Parma-Roma, i tifosi giallorossi ancora non sanno se potranno viaggiare al seguito della squadra di Gasperini. La tanto attesa decisione dell'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) non è arrivata, o meglio è stata rinviata al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). Il club giallorosso si è messo in moto per evitare l'ennesimo divieto di trasferta inflitto ai propri sostenitori, ma, per il momento, la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Tardini rimane sospesa. Un assalto dei tifosi del Parma nei confronti dei giallorossi avvenuto nel 2025 rappresenterebbe la motivazione che potrebbe condurre alla chiusura. Si tratterebbe del tredicesimo divieto su diciassette trasferte per il popolo giallorosso in Serie A nel 2026, a cui aggiungere la chiusura del settore ospiti del Dall'Ara in occasione della gara di Europa League con il Bologna dello scorso marzo. Tra l'altro, sono in bilico anche le trasferte di Bologna, in programma il 14 dicembre, e Venezia, prevista il 5 gennaio del nuovo anno.