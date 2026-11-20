Gasperini è consapevole che le tre gare che lo separano dal derby del 13 dicembre (Parma, Monza e Bologna), possono rappresentare il definitivo trampolino di lancio. A partire da quella di domani, al Tardini. (...) In soccorso arrivano però i 27 punti su 30 ottenuti dalla Roma dal girone di ritorno della passata stagione in poi contro le squadre che vengono definite “medio-piccole” (...). E il Parma - che tra l'altro è la squadra con la quale la Roma ha vinto più sfide in Serie A (37 su 58) e segnato più gol (105) (...) - ad oggi è ancora nei bassifondi della classifica. Annusa l'aria, sornione. Tra una visita di De Sisti a spezzare la routine di Trigoria e l'allenamento pomeridiano, in cuor suoA partire da quella di domani, al Tardini. (...) In soccorso arrivano però i(...). E il Parma - che tra l'altro è la squadra con la quale la Roma ha vinto più sfide in Serie A (37 su 58) e segnato più gol (105) (...) - ad oggi è ancora nei bassifondi della classifica.

UNICO. Uomo pragmatico, Gian Piero non è uno che dà molto peso ai numeri. (...) In tal senso Gasp già può vantare un record invidiabile che lo lancia nel gotha romanista. Con la vittoria contro il Sassuolo prima della sosta, infatti, il tecnico piemontese ha toccato quota 100 punti in campionato con i giallorossi, ottenuti in appena 49 partite. Il calcolo vien da sé: la media è di 2,04 a gara. (...) Restando alle prime 11 giornate di campionato attuali, la Roma ha già raccolto 27 punti: una media che lievita a 2,45 a partita che proiettata sulle gare che mancano, porterebbe la squadra a quota 93 a fine campionato. (...) Ma c'è di più: perché Gasp è imbattuto da 18 partite (...). Se non perderà a Parma toccherà quota 19 (...). (...) Soulé può riposare ma la decisione verrà presa nelle prossime ore così come per Svilar.Cresce l'ottimismo per vederlo in campo dal 1'. (...) Figuriamoci di Mile.

(Il Messaggero)