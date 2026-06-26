Nessun ricatto economico: Svilar resta

IL ROMANISTA - Sono giorni senza dubbio complessi per la Roma, impegnata nella ricerca di offerte congrue per raggiungere gli obiettivi finanziari necessari a rispettare i paletti del FPF.

Tuttavia, da Trigoria arriva un segnale forte e chiaro: la società non ha alcuna intenzione di svendere i suoi giocatori, né di cedere a ricatti di natura economica. Alla base delle scelte del club c'è un progetto tecnico solido che custodisce un'ambizione profonda, quella di costruire una squadra in grado di competere per la vittoria. Così parecchia sorpresa hanno destato le recenti indiscrezioni che vorrebbero Mile Svilar come possibile partente, magari a fronte di offerte inferiori ai cinquanta milioni di euro. La realtà interna racconta tutt'altro: Svilar vuole restare a Roma e la società non ha alcuna intenzione di cedere ai ricatti dei club che volteggiano su Trigoria alla ricerca di qualche preda. Club che magari hanno problemi finanziari assai più impellenti di quelli giallorossi. Il portiere belga è considerato un pilastro del presente e del futuro, l'estremo difensore che guiderà i giallorossi anche in Champions League.