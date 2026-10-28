Mora scaccia i fantasmi e la Roma va

(...) Dopo Napoli, comincia male pure la sfida con il Cagliari. Ci sono scelte che vanno fatte per forza, e Gasp
gioca d'azzardo, la vincerà coi cambi nella ripresa. Insiste su de Roon, alla sesta partita di fila in sedici giorni; conferma un centrocampista, Pisilli, al posto di un attaccante (Dybala ha dato forfait in mattinata), lasciando là davanti Castro e Soulé, che insieme stavolta non funzionano. E in difesa si vede Koulierakis a completare il terzetto con Ndicka e Mancini. Malen è tenuto in caldo, gli basterà la ripresa per riprendere il cammino del gol. (...) Il Cagliari ritrova la vecchia solidità e la brillantezza offensiva, con Nzola e Fadera, poi con Mendy-, Romano infastidisce i due non velocissimi centrocampisti della Roma, Cristante e de Roon, poi se ci metti - prima di un'occasione gol di Mancini - pure il gesto maldestro di Pisilli, che tocca involontariamente, ma colpevolmente, il pallone con il braccio in area, la frittata è fatta. Rigore dopo dieci minuti scarsi, di Nzola, e vantaggio immediato della squadra di Pisacane. Un gol che stordirebbe chiu-que, specie una squadra che si presenta con una formazione claudicante, ma la Roma tira fuori subito la prima reazione, con Soulé una spanna sopra agli altri. E rimette le cose a posto in sei minuti. Prima con Lulli
, che sovrasta di testa Obert, raccogliendo un cross per-fetto di Molina (la classica azione gasperiniana, da terzino a terzino) poi con lo stesso Pisilli
, che raccoglie al volo una palla del laterale di Palestrina. Un doppio graffio romano. (...) L'attacco prende for-ma nella ripresa, con Malen e Mora che vanno ad affiancare Soulé: fuori lo spento de Roon e Castro. I due ci mettono un po' a carburare. Fadera resta un problema dalla parte di Mancini, o forse il proble-ma è Mancini, che soffre la velocità del gambiano e lascia un buco sul 2-2. Gollini è bravo a rimandare il pareggio, che Pisacane trova grazie a Maldini
che si infila nella difesa della Roma. La Roma tende a farsi schiacciare, senza mai riuscire a ripartire seriamente: i tiri in porta finali saranno a vantaggio del Cagliari, 9 a 8. Nemmeno Malen riesce a dare la scossa, soffocato inizialmente da Mina. Gollini, in versione Svilar, salva ancora su Mendy, poco prima della sentenza firmata Maldini. E' lo schiaffo che risveglia la Roma per la seconda volta. Mora
vola in cielo e segna di testa su palla di Ghilardi, altra novità nel finale. Sembra di rivedere il gol di Balerdi a Napoli, con palla da destra di Wesley. Alla fine il mago è sempre Gasperini, che anche stavolta è andato oltre le difficoltà egli errori, superandoli con le scelte finali. Il 4-2 lo firma Malen, che raccoglie una giocata del piccolo portoghese. Missione compiuta, ma quanta apprensione.