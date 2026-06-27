Mati-Mason, l'Arabia e l'orgoglio. La Roma spinge Soulé all'Al-Ahli, Greenwood spera

Il mercato della Roma potrebbe accendersi grazie a un provvidenziale incastro proveniente dall'Arabia Saudita. L'Al-Ahli — club di Gedda che tre anni fa acquistò Roger Ibañez per 30 milioni — ha avviato i contatti per Matias Soulé. I sauditi avevano inizialmente sondato Mason Greenwood, ma l'inglese ha dato la sua parola alla Roma e intende aspettarla almeno fino alla prima settimana di luglio (dopo si riterrà libero di valutare altre offerte, tra cui quella del Fenerbahçe). Di conseguenza, l'Al-Ahli ha virato sul talento argentino, una mossa che garantirebbe alla Roma una ricca plusvalenza entro la scadenza del 30 giugno e i fondi necessari per l'assalto definitivo a Greenwood.

(...) Gasperini considera Soulé un titolare, ma con i rinnovi ormai prossimi di Dybala e Pellegrini gli spazi in attacco rischiano di ridursi. Il procuratore dell'argentino ha già incontrato la società: sebbene il giocatore desideri restare, una cessione converrebbe a tutti. Con Soulé a bilancio per circa 15 milioni, un'offerta superiore ai 40 garantirebbe una plusvalenza fondamentale per i paletti del Fair Play Finanziario, a cui andrebbero sommati i ricavi per le cessioni di Romano al Cagliari (circa 5-6,5 milioni) e Salah-Eddine al PSV (8 milioni). Anche se il tempo stringe, la Roma potrebbe avvicinarsi molto ai parametri UEFA, preferendo eventualmente pagare una sanzione minima a Nyon piuttosto che farsi trovare impreparata.

(...) L'intera liquidità incassata per Soulé — attratto da un ingaggio da 10 milioni a stagione — verrebbe immediatamente dirottata su Greenwood per assecondare la richiesta da 50 milioni del Marsiglia. Per ragioni di bilancio, l'eventuale tesseramento dell'inglese verrebbe formalizzato solo a partire dal 1° luglio, un incastro che farebbe comodo anche alle casse dei francesi. Ora si attende solo il via libera definitivo di Soulé per far partire l'intero effetto domino.

(corsport)