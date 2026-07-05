Mason aspetta Friedkin

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Leandro Paredes, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con l'Argentina, ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala e l'ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors, club in cui...
Dopo le prime indiscrezioni di ieri, arrivano conferme sul raggiungimento dell'intesa definitiva per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Roma. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, le...
La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Malen. Secondo quanto riferito da Tuttosport nell'edizione di oggi, i due nomi graditi al club giallorosso con Nicolò Treso...
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