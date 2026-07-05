Mason aspetta Friedkin

Mason Greenwood aspetta la Roma. Ma soprattutto aspetta i Friedkin. Da tre settimane l'attaccante inglese ha dato la sua parola a D'Amico, scegliendo di congelare ogni altra possibilità in attesa della mossa giallorossa. [...] Per la Roma manca l'ultimo semaforo verde, quello di Dan e Ryan Friedkin. Poi la trattativa entrerà finalmente nel vivo. A Trigoria si lavora senza sosta. Sul tavolo è pronta una proposta da circa 45 milioni di euro, bonus compresi, costruita con formule di pagamento studiate nei dettagli: percentuale sulla futura rivendita, premi facilmente raggiungibili e altri più complessi, così da presentare al club francese un pacchetto complessivamente molto competitivo anche se non da 55 milioni, come chiede l'OM. L'ultimo tassello resta il via libera dei Friedkin. [...] Il disco verde della proprietà è slittato di qualche ora per un motivo ben preciso. Ieri Dan e Ryan Friedkin erano negli Stati Uniti per le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza, appuntamento che ha inevitabilmente posticipato le ultime riunioni strategiche sull'asse Roma-Houston. Ma il conto alla rovescia è ormai iniziato e presumibilmente tra oggi e domani a Trigoria si aspettano che arrivi finalmente l'autorizzazione definitiva per spedire l'offerta al Marsiglia. Anche in Francia il tempo stringe. Il club dovrà decidere nelle prossime ore se convocare Greenwood per il raduno alla Commanderie oppure se la sua situazione di mercato sia ormai destinata a entrare nella fase conclusiva. [...] Greenwood resta il primo obiettivo, ma nella lista dei possibili partenti ci sono anche Timber, Gouiri e Paixao, profili che potrebbero tornare d'attualità, specialmente i primi due se dovesse concretizzarsi l'interesse del Manchester United per El Aynaoui. [...] Greenwood ha aspettato, ha mantenuto la parola e continua a farlo. Adesso tocca al club giallorosso completare l'opera. L'offerta è pronta, la strategia è definita e il via libera della proprietà sembra ormai soltanto una questione di ore. [...]

(Corsport)