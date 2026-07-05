Margiotta il dopo Conti. Celik arriva e firma

Massimo Margiotta è pronto a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile. Bruno Conti - tra le lacrime - ha salutato giorni fa e anche Alberto De Rossi è pronto a dire addio alla Roma. [...] Margiotta potrebbe essere affiancato da Alessandro Frara (attualmente al Frosinone) e avrà il compito di risollevare il settore giovanile che nell'ultima stagione ha concluso l'annata con zero trofei in bacheca. Nei prossimi due anni i Friedkin vorrebbero portare avanti i discorsi per l'Under 23. In via di definizione anche l'arrivo di Del Vescovo dall'Atalanta che diventerà il nuovo responsabile dello staff medico. [...] La trattativa con Dybala è in fase di conclusione, così come quella per Celik che è pronto per firmare un triennale. [...] Nei prossimi giorni, invece, sono in programma nuovi incontri con l'agente di Pellegrini. Lorenzo ha messo in stand-by il Besiktas e ha intenzione di continuare nella Capitale, a maggior ragione nell'anno del centenario. In programma altri colloqui con Riso per definire i rinnovi di Mancini e Cristante. [...] Capitolo Femminile: dopo l'addio di Rossettini è arrivato l'annuncio del nuovo allenatore che sarà Piovani.

(Il Messaggero)