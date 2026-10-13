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Mancini: "Lo stile di gioco di Gasperini può mettere in crisi il Real Madrid"

La penna degli Altri
di FedericoL
amantino mancini foggia
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L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley.
Gasp come può mettere in difficoltà una squadra come il Real?
«Servirà una Roma intensa, con tanta fisicità: se riuscirà a esserlo può anche vincere, lo stile di gioco di Gasp può mettere in crisi gli spagnoli. Il tecnico giallorosso, tra l’altro, ha già fatto bene contro tante big d’Europa quando era all’Atalanta».
(...)
Wesley invece non è partito bene, ma lo scorso anno ha fatto vedere il suo potenziale. Maicon e Cafu sono inarrivabili?
«Wesley è arrivato a Roma che non lo conosceva nessuno e ha fatto benissimo. Quest’anno è stato condizionato un po’ dall’infortunio, un po’ dal fatto che ora lo conoscono tutti. Per lui ora sarà più dura, ma è ancora giovane e può crescere. Ha caratteristiche interessanti, ma Maicon e Cafu erano un’altra cosa. Quelli erano due treni, con tanta forza e fisicità».
(gasport)
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