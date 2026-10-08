Malen corre con la Roma. Recuperato per il Como

LEGGO (F. BALZANI) - La sosta è (finalmente) finita. E la corsa della Roma riparte col botto tra Como e Real Madrid in quattro giorni. Da oggi Gasperini riavrà tutti i reduci delle nazionali a disposizione, fortunatamente senza acciacchi fisici. Quelli se li è messi alle spalle anche Malen che da due giorni si allena in gruppo ed è pronto a ripartire nella corsa al record di Higuain ed Immobile (36 gol in campionato). Al momento l'olandese è a quota sei in cinque partite, una media pazzesca che permette di guardare al sorpasso senza particolari risatine di fondo. E Malen (nella foto), che ha rinunciato alla nazionale per un fastidio al ginocchio, vuole ricominciare a segnare già in riva al lago dove se la vedrà a distanza con Douvikas. Il greco ha segnato 13 gol nel 2026, l'olandese ne ha fatti addirittura 20. In serie A nessuno ha fatto meglio di loro nell'anno solare (anche Lautaro è a 13). Lo scorso anno al Sinigaglia Malen realizzò il rigore del momentaneo 0-1 prima della rimonta della squadra di Fabregas. Stavolta Gasperini spera decisamente in qualcosa di meglio e si affida al suo bomber di riferimento per prendersi la rivincita e rimanere al comando della classifica. Al fianco di Donyell ci sarà ovviamente Dybala mentre per la terza maglia dell'attacco è corsa a tre tra Pellegrini (favorito), Rodrigo Mora e Soulé. Quest'ultimo tornerà solo oggi dall'Argentina insieme a Balerdi e Castro, e per questo potrebbe partire dalla panchina per poi essere schierato contro il Real Madrid di Mourinho. L'altro dubbio per domenica è in difesa dove Ndicka sembra in vantaggio sullo stesso Balerdi. «Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali», ha dichiarato ieri Ludi, ds del Como.