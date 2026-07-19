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Le trattative: Affondo per Summerville, intesa vicina con l'olandese

La penna degli Altri
di AlessandroLM
domenica, 19 luglio 2026 alle 12:58
crysencio summerville
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IL TEMPO (L. PES) - La Roma affonda per Summerville. L'olandese, tra i primi obiettivi di Gasperini per l'attacco, osa è più vicino a vestire la maglia giallorossa. Nelle ultime ore l'esterno del West Ham aveva aperto alla destinazione con la disponibilità a ridurre la richiesta per l'ingaggio che inizialmente si aggirava attorno ai 6 milioni l'anno. Ora le parti sono ancora più vicine ad un accordo che consentirà alla Roma di bussare alla porta degli Hammers. Ancora nessuna offerta ufficiale al club inglese anche se i contatti sono stati avviati. Con una cifra intorno ai 45 milioni l'affare si potrebbe chiudere, ma D'Amico aspetta il sì definitivo di Summerville per lo sprint decisivo. I giallorossi in queste ore stanno tentando l'accelerazione definitiva anche e soprattutto per anticipare la possibile concorrenza della Premier League. L'Aston Villa, in particolare, dopo aver incassato oltre 120 milioni dal Chelsea per Rogers resta un'avversaria pericolosa da tenere d'occhio. Il calciatore piace da tempo all'allenatore che lo reputa un rinforzo ideale sul lato mancino del tridente offensivo, e nella Capitale ritroverebbe anche il connazionale Malen. Ore calde per capire se l'affondo della Roma andrà a buon fine, anche perché in caso di esito negativo il club non vuole perdere altro tempo visto il ritardo già accumulato sul mercato. Gasperini, come ha ammesso in conferenza stampa, ha chiesto però due rinforzi in quel reparto di campo. Qualora Summerville firmasse, sarà da valutare il futuro di Soulé. Nessuna offerta concreta per l'argentino, neanche nel mese di giugno, che intanto prova a giocarsi le sue carte in ritiro a Trigoria. Non è escluso che, in caso di permanenza, l'ala offensiva dal mercato possa essere solo una, anche se il club potrebbe valutare un investimento in prestito per aumentare le scelte a disposizione del tecnico. Una delle opportunità che si potrebbero aprire a titolo temporaneo è quella di Garnacho, anche se al momento il Chelsea non accetterebbe il solo diritto di acquisto. E l'argentino, inoltre, non è tra le prime scelte dell'allenatore. Movimenti anche per il centravanti. Dovbyk è in uscita (non solo Genoa che al momento sembra lontano) e Tresoldi è stato individuato come primo obiettivo. L'italo-tedesco attende che il Bruges decida l'eventuale prezzo da fissare, e in questo senso tra domani e martedì potrebbero esserci novità. Sempre più difficile, invece, la pista che porta a Moreira dopo la richiesta dello Strasburgo. Tra i nomi proposti non convincono Molina e Dodò. Capitolo uscite. Quella che inizia domani può essere una settimana importante per il futuro di Koné. Il Manchester è in agguato e prepara l'offerta mentre sullo stondo resta il Chelsea. Servono almeno 50 milioni, che sistemerebbero i conti con Nyon.

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